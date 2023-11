Mireasa sezon 8, 9 noiembrie 2023. Horia s-a înscris în emisiune. Sergiu a văzut fotografii cu Madi și bărbatul din vacanță

În emisia live de Mireasa de pe 9 noiembrie 2023 Madi și Sergiu au apărut pe canapea unul lângă celălalt. Băiatul a aflat că Horia s-a înscris în emisiune și a văzut imagini cu Madi și bărbatul ținându-se de mână în vacanță.

În emisia Mireasa de pe 8 noiembrie 2023 a fost adus în discuție numele lui Horia, un bărbat despre care fata susține că este „un simplu prieten”. Madi a recunoscut că a fost în vacanță cu Horia, înainte de a intra în casa Mireasa, iar Sergiu a fost deranjat de faptul că fata nu i-a spus acest lucru.

Cei doi au ieșit din emisia live pentru a discuta, iar Sergiu a aflat că în vacanța pe care Madi a ptrecut-o cu Horia cei doi au stat în aceeași cameră, dar în paturi separate. Sergiu a spus vehement că el nu crede că între Madi și Horia este doar o simplă prietenie.

„Te duci cu un prieten la munte, la mare și stai în aceeași cameră? Nu ai fost sinceră de la început. Meritam să-mi spui de la început”, i-a spus Madi lui Sergiu.

„Eu mă duc să-mi fac bagajul să plec acum!”, a spus Madi.

„Asta nu e o rezolvare. Simți să-ți faci bagajul, fă-ți bagajul. Du-te la Horia la Sibiu!”, i-a spus Sergiu lui Madi, încercând să o împiedice să iasă din cameră.

Madi a mers apoi să-și facă bagajul, dar a fost împiedicată de fete:

„Ce să vorbesc? Urlă la mine! Parcă l-am înșelat”, le-a spus Madi fetelor.

Despre ce au vorbit Horia și Madi la telefon

Madi a vorbit cu mama ei la telefon, dar și cu Horia.

„În primul rând vreau să știi că îmi pare rău că lucrurile s-au interpretat foarte greșit. vreau că lumea să îneleagă că noi doi avem doar o relație de prietenie. Vreau să fac referrire la cele 2 versuri. A fost doar o tachinare, tu ai interpretat foarte corect, am vrut să fac doar o glumă. Nu am nimic personal cu Sergiu. Poate și eu am auizt anumite chestii negative despre el, dar asta nu înseamnă că am ceva cu el. Nu am făcut referire la el în scrisoare, pentru că m-am concentrat asupra ta și asupra stării tale de personale. Nu avem cum să nu fim îngrijorați când tu plângi”, i-a spus Horia lui Madi.

Sergiu a spus că nu crede nimic din ce a zis bărbatul în vârstă de 38 de ani

„Eu nu cred nimic din ce zice băiatul ăsta. Când a sunat mama ta nu ai început să plângi. Când a sunat Horia imediat ți-au dat lacrimile”, a spus Sergiu.

Sergiu a privit fotografiile cu Madi și Horia din vacanță. „Tu te ții de mână cu cel mai bun prieten?”

De asemena, Horia s-a înscris pe 30 august, la 2 zile de la debutul sezonului 8, să participe la Mireasa.

„Toată lumea e șocată. Omul ăla a vrut să se înscrie la Mireasa pentru tine”

Madi a spus că poate Horia a vrut să se înscrie pentru sezonul următor, dar Simona Gherghe a explicat că atunci se făceau înscrieri pentru sezonul 8.

„Colegii mei de la casting l-au refuzat din pricina vârstei. S-a înscris pentru sezonul acesta”, a precizat Simona Gherghe.

Horia a trimis un video de prezentare echipei de casting de la Mireasa, pe data de 30 august 2023.

„Nu ne-am înțeles. Jur! Ideea mea a fost să se înscrie la Chefi la Cuție”, a spus Madi despre Horia.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, a întâmpinat o nouă serie de concurenţi care au pornit în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi au fost realizate într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi au fost difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.