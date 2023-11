Mireasa, sezon 8. Bia a vorbit cu sora ei, după conflictul cu doamna Anina. Mama lui Robert a părăsit platoul de la Capricii

Doamna Anina nu a mai dorit să discute despre conflictul cu Bia și a părăsit platoul de la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Doamna Anina și Bia au plâns și s-au supărat, după ce fata a avut o stare proastă și nu a dorit să discute cu mama lui Robert. În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 7 noiembrie 2023 au fost difuzate imagini cu Bia în lacrimi, iar doamna Anina a părăsit platoul, refuzând să mai discute despre acest subiect.

„Eu am înțeles-o pe dânsa că s-a supărat pentru că nu am discutat cu ea. Dar eu mă știu pe mine și știu cum reaționez. Era o stare care nu avea legătura cu ceva anume. Nu am ce să mai explic”, i-a spus Bia, printre lacrimi, Andreei.

Doamna Anina a mers a doua zi de dimineață să discute cu Bia:

Imaginile pe care doamna Anina nu le-a mai putut privi. Mama lui Robert s-a ridicat și a plecat din platoul de la Capricii, după conflictul cu Bia

„Recunoște că am deranjat. Pe mine mă ajută. Eu trebuie să știu cum rezonăm noi două și nu e ok. Convinge-mă!”, a spus doamna Anina.

„Eu, doamna Anina, nu mai am ce să vă conving. Dacă veți vrea să aveți încredere în mine... Nu a cum să vă ajut, pentru că nu mai știu ce să fac”, a spus Bia.

„Te rog să te destăinui unui specialist. Ai nevoie excesivă de atenție. Daăc nu merge pe iubire, pe rezonanță între noi două, atunci mergem pe varianta unui specialist și dacă nici așa nu merge, atunci, dragii, mei, vă iubesc, sunt cu voi, dar fiecare cu ciorba lui”, a spus doamna Anina.

„În timp ce urmăream materialul de mai devreme doamna Anina s-a ridicat și a plecat. Este acum în casa Mireasa pentru că a zis că refuză să mai discute despre acest subiect”, a anunțat Gabriela Cristea.

Diana, sora Biancăi, a avut o intervenție telefonică în direct: „Aș vrea să vă spun că sunteți minunați. Eu te-am văzut supărată de câteva zile... Eu vreau să vă spun ție și lui Robert să faceți ceea ce simțiți, indiferent de părerile celor din jur”, a spus sora Biancăi.

„Sunt pur și simplu liniștită și încerc să evit tensiunile din casă. Singura suferință a fost dorința de a vorbi cu mami și atât”, a spus Bia.

