Mireasa sezon 9, 14 mai 2024. Cum a comentat Antonia captura de ecran în care apare alături de foști concurenți: „Nu e live”

Simona Gherghe i-a arătat Antoniei o captură de ecran în care apare ea cu foști concurenți. Iubita lui Cristian a spus că ea nu a intrat live pe rețelel sociale în perioada în care a fost eliminată din sezonul 9 Mireasa. Antonia s-a întors în casă după 10 zile, la dorința lui Cristian.

Antonia a spus că în cele 10 zile nu a intrat în live pe rețelele sociale. Simona Gherghe i-a arătat iubitei lui Cristian o captură care circulă pe grupuri în care apare vorbind în online cu foști concurenți ai sezonulu 9 Mireasa. Antonia a susținut că acea captură nu este realizată în timpul unui live, ci în timpul unui apel video scurt. Antonia a precizat că deși i s-a cerut de nenumărate ori să realizeze un live pe rețelele sociale ea a refuzat.

„Nu am stat pe niciun live”. Simona Gherghe i-a arătat Antoniei o captură de ecran în care apare vorbind online cu foști concurenți. Cum a explicat iubita lui Cristian imaginea: „Nu ești tu aici?”

Antonia: Oricum am obosit.

Simona Gherghe: Acum pe bune! Ai avut 10 zile afară. Ai aflat ceva afară despre Valentin?

Antonia: Nu este problema mea. Nu am aflat nimic

Simona Gherghe: Înțeleg că nu ai stat numai pe AntenaPLAY și că ai stat și pe live-uri cu foștii colegi.

Antonia: Nu am stat pe niciun live

Simona Gherghe: Dar sunt nișt poze cu tine într-un live

Antonia: Vreau să le văd, sunt foarte curioasă. Chiar nu am intrat pe niciun live. Am primit o tonă de mesaje în care îmi spuneau oamenii să intru pe live că aveau întrebări pentru mine și nu am intrat pe niciun live. De-asta i-am și dat block Andadei, pentru că mă suna obsesiv și tot îmi punea întrebări despre competiție și ce se întâmplă în casă.

Simona Gherghe: Nu ești într-un live cu Andrada, Cristi și Khaled?

Antonia: Nu! Dar ei m-au sunat.

Simona Gherghe: Eu mă uit la o captură. Nu ești tu aici?

Antonia: Ăla nu e un live. E un apel video. Singurul apel video în care am intrat cu ei. Am vorbit 3 minute și apoi am închis. Când au început să-mi pună întrebări am spus că nu și am închis telefonul și am ieșit.

Simona Gherghe: A, n-ai făcut live, am înțeles!

