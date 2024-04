Mireasa sezon 9, 17 aprilie 2024. Alexandru și Cristina, mărturisiri despre care nu știau familiile lor. Reacția bunicii Maria

În casa Mireasa a avut loc provocarea mărturisirilor. Cristina și Alexandru au spus și ei lucruri grele din trecutul lor.

Alexandru a povestit că a fost dependent de jocuri de noroc, iar Cristina a mărturisit că a fost agresată de un bărbat la club.

„Am fost dependent de jocuri de noroc. Eu nu m-am jucat cu 2 săptămâni înainte să vin aici. Și aici o secundă nu mi-a sat gândul la jocuri. Am fost prost când eram singur. Est eo chestier din trecutul meu de care m-am vindecat. Acum sunt alt om, te am pe tine alături”, a spus Alexandru.

Alexandru și Cristina, mărturisiri despre care nu știau familiile lor

„Într-o seară m-am dus la club și se uita unul la mine ca și cum eu eram ultima… Am ieit afară cu prietena mea și a ieșit și băiatul ăla. Mi-a smuls telefonul din mână. Fata cu care eram a plecat în club înapoi. Băiatul m-a tras de mână. Am fost târâtă pe jos, dusă la mașină… M-a dat cu capul de mașină… umilită… Un băiat a ieșit, m-a văzut și m-a luat de acolo. N-o să-i uit niciodată privirea aia, cum mă trăgea și mă înjura”, a spus Cristina.

„Eu niciodată n-am simțit treaba asta. Știam că merge la sală., că are alte preocupări. Asta e ca o boală, mămică”, a spus bunica Maria.

„Important e că am trecut peste”, a spus Alexandru.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.