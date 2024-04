Mireasa sezon 9, 19 aprilie 2024. Cine este Vlad, noul concurent. Cu ce se ocupă și cu ce gânduri a intrat în competiție

Vlad a venit în competiție cu scopul de a întâlni o persoană potrivită lui. Tânărul a intrat în casa Mireasa în gala de pe 19 aprilie 2024.

Simona Gherghe a anunțat că în gala de pe 19 aprilie 2024 intră 3 concurenți noi.

Vlad are 26 de ani și este din Craiova. Este Vărsător, a studiat Economie și Afaceri Internaționale în limba engleză. În prezent lucrează în domeniul bancar pe vânzări. Locuiește în București și are o soră mai mare.

Cine este Vlad, noul concurent din sezonul 9 Mireasa. Cu ce se ocupă și cu ce gânduri a intrat în competiție

În timpul liber practică sport și ascultă muzică. Este o fire ambițioasă și spontană. La 15 ani și-a ratat cariera de model.

„Sunt singur de 5 ani, după ultima mea relație, cea de-a treia relație serioasă. Am avut și relații pasagere. Nu accept minciuna și trădarea. Nu aș mai vrea o persoană lângă mine pe care să simt să o înșel. În principiu caut înțelegere, nu un aspect anume. Am o afinitate pentru fetele brunete. Nu sunt genul de om agresiv, dar orice bărbat are o esență în el de gelozie. Dacă nu ești puțin gelos nu ești bărbat. Îmi doresc copii”, a spus Vlad.

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

