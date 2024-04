Mireasa sezon 9, 29 aprilie 2024. De ce a spus Ionela că a revenit după 2 ore de absență. Statutul fetei în casă, supus la vot

Ionela a părăsit casa Mireasa pe ușa din spate în gala de pe 26 aprilie 2024. La scurt timp, fata s-a întors și l-a îmbrățișat pe Albert.

După aproximativ 2 ore de absență, Ionela s-a întors. Fata a ajuns în București și a vorbit la telefon cu mama ei. I-am zis că mă face fericită faptul că sunt în casă cu Albert

„Ionela când a auzit că nu are voie cu telefonul ea nu mai voia să intre în competiție. Când ne-am dus la cartea e vizită ea era mai mult atrasă de șofer. Ea nu a citit contractul. L-a văzut pe Albert că e votat, dar nici din bun simț n-a zis <<La revedere>>. Ea nu poate să stea fără telefon”, a spus Natalia despre Ionela.

Ionela, cuvinte mari despre Albert. Ce se votează în casa Mireasa

Când a revenit în casă, Ionela a sărit în brațele lui Albert:

„Aleg iubirea și fac orice să-mi slavez marea mea iubire. Albert, am venit pentru tine! Îmi place de Albert! Pot să zic că-l iubesc! E dragoste la prima vedere! Chiar m-am îndrăgostit de el. Nu am vrut să ă uit la el, nu am vrut să-I mai spun ceva pentru că știam că o să mă întorc. Am telefonat, am explicat ce am avut de explicat familiei mele. Mamei mele îi pare rău că a fost influențată de mai ulte persoane. N-a fost hotărârea mea, am fost pusă într-o situație”, a spus Ionela.

Mama Ionelei a fost înșiințată de producător că Ionela este concurentă „în probe”, iar casa va vota dacă merită să rămână sau nu în competiție.

„Sunt în dubii referitoare la felul în care a fost ea în momentul plecării”, a spus Albert.

„Statutul tău în casă e unul temporar. Fetele și băieții o să voteze dacă Ionela rămâne în casă. Întrebarea e dacă voi doriți ca Ionela să rămână în casa Mireasa”, a spus Simona Gherghe.

