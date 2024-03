Mireasa sezon 9, 8 martie 2024. Cine este Ștefan, noul concurent. Băiatul a intrat în competiție alături de mama lui

Ștefan și mama lui, doamna Iuliana, au intrat în casa Mireasa în gala de pe 8 martie 2024.

Ștefan are 25 de ani și s-a născut în Măgureni, Prahova. A absolvit masterul în kinetoterapie. Este nutriționsit și personal trainer în propria sală de fitness. Provine dintr-o familie de sportivi și are o relație foarte bună atât cu părinții cât și cu frații săi.

Fetelor nu le-a venit să creadă când l-au văzut pe Ștefan, pentru că și-au dat seama că el a fost dansatorul care le-a distrat cu o seară înainte, la petrecerea de 8 martie. Tânărul a dăruit câte un trandafir roșu fiecărei femei.

Citește și: Mireasa, sezon 9. Eliza a plâns în hohote după ce a ascultat mesajul mamei sale. Ce i-a spus doamna Alina

Cine este Ștefan, noul concurent din sezonul 9 Mireasa

„Cele mai importante relații ale mele au fost 5. Ultima relație a fost cea mai important. Ea era mai mare decât mine cu mulți ani. Am suferit 4 luni și am trecut pete cu ajutorul unei băi cu apă rece. 55 de zile am intrat în piscină cu apă rece. Pentru mine emisiunea Mireasa înseamnă să mă descopăr pe mine, persoanele din jur și pe mama. În casa Mireasa este o fată înaltă, corpolentă, care mi-a atras atenția”, a spus băiatul, iar în live a menționat clar numele Mariei. „Nu mă deranjează(n.r. că e într-o cunoaștere cu Albert).

Ștefan a făcut în trecut striptease, dar fosta iubită l-a rugat să renunțe.

Citește și: Mireasa, sezon 9. Andrada a revenit la Mireasa, Capriciile Iubirii. Care a fost motivul

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.