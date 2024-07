Mireasa sezon 9, 9 iulie 2024. Ce costume de mire au ales băieții pentru Marea Finală. Au avut cerințe foarte specifice

În ediția din 9 iulie 2024, viitori miri au probat costumele pe care le vor purta în Marea Finală. Ce alegeri au făcut.

Ștefan, Liviu, Vlad și Alexandru și-au ales costumele de mire pe care le vor purta în finala sezonului 8 Mireasa. Tinerii au proba emoționați costumele dorite, dar au făcut și glume pentru a destinde atmosfera. Așadar, tinerii s-au simțit ca niște prieteni care se însoară în aceeași perioadă și care au mers împruenă să-și aleagă costumele. Unii au dorit să aibă un costum clasic, în timp c ealții și-au dorit ceva îndrăzneț.

Băieții au probat costumele de mire la Mireasa sezon 9 în ediția din 9 iulie 2024

Băieții și-au ales costumele de mire și au avut cerințe foarte specifice pentru ceea ce vor purta în Marea Finală Mireasa din 12 iulie 2024.

Primul „curajos” a fost Ștefan: „Mi-aș dori să fie ivoar si să fie pe stil Michael Jackson”. Băiatul a și testat să vadă dacă se poate mișca în voie.

Liviu și-a dorit un costum negru, simplu, dar de efect.

„Negru ceva mai diferit. Când am venit nu aveam nimic în minte, dar aici mi-am dat seama că orice aș lua îmi vine bine. Prefer modul casual, dar îmi place și să merg la evenimente. Am acasă niște pantofi...”, spus el.

Alexandru a ales un costum verde pentru că are o poveste care îl leagă de această culoare.

„Îmi doresc un costum verde. Am o poveste: eu așa am intrat, așa am ieșit o dată”, a spus viitorul mire.

La rândul său, Vlad a optat pentru un costum negru cu două rânduri de nasturi.

„Eleganță, clasic, negru și cu două râduri de nasturi. De mult îmi doream. Cum a fost și la alegerea inelului, la fel și aici”.

Mamele prezente în platou au fost foarte emoționante să își vadă fii la proba costumelor de mire. Doar ele au putut să vadă alegerile făcute de aceștia, iar fetele nu au fost prezente în platou la momentul difuzării imaginilor.

Unde votezi pentru Marea Finală a sezonului 9 Mireasa

Finala Mireasa sezonul 9 este pe 12 iulie 2024. Patru cupluri și-au depus actele pentru căsătorie și s-a dat START VOT. Alexandru și Cristina, Ștefan și Maria, Vlad și Iuliana, Liviu și Delia sunt cuplurile care și-au depus actele pentru căsătorie.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.

Doar unul dintre cupluri va fi însă desemnat câştigătorul celui de-al nouălea sezon Mireasa şi al marelui premiu, în direct, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarată câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei în cadrul emisiunii în direct, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 9.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.