Mireasa, sezon 9. Doamna Carmen a izbucnit în lacrimi în direct. Reacții la rece după ce Silviu a intrat în cursa de eliminare

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, cei implicați în scandalul care a dus la o cursă de eliminare au vorbit la rece pe marginea subiectului. Mama lui Silviu a plâns în direct.

Silviu, Valentin și Alexandru au fost implicați într-un scandal uriaș în casa Miresa. Ceilalți concurenți au fost puși în situația de a vota pe unul dintre ei pentru a intra în cursa de eliminare. Casa a votat în unanimitate Silviu. Până vineri, fanii emisiunii Mireasa pot răspunde pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1 la întrebarea: „Doriți să îl eliminați pe Silviu din casa Mireasa din cauza comportamentului lui nepotrivit?”.

La Mireasa, Capriciile Iubirii au fost vizionate alte imagini din timpul conflictului.

„Doresc din nou să-mi cer scuze față de toți telespectatorii. De toate mamele și de toată lumea care ne privește. I-am spus clar și răspicat să nu-și mai caute atenție cu mine, să nu se mai bage cu mine în seamă și să mă lase în pace”, a spus Valentin.

Ce a spus doamna Carmen după ce Silviu a intrat în cursa de eliminare

Doamna Carmen nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

„Știu cum e situația. Știam că se va ajunge aici. Doar Silviu este... Imediat după ce am vrut să evit un conflict cu doamna Floarea la un moment dat, după acel episod nepotul doamnei a avut grijă să- tachineze indiferent ce face. Vă permiteți săptămâni întregi să jigniți, să-l etichetați, să-l înjurați”, a spus doamna Carmen.

„Părerea mea personală, m-am săturat de victimizarea asta gratuită. A și recunoscut că se victimizează. E victima propriilor lui ațiuni. Noi nu suntem agresori aici. Din contră, noi am încercat să-l ajutăm să-i fie bine. Am încercat să-i dua un sfat să-i fie bine, am văzut că n-am cu cine, m-am retras ușor”, a spus Alexandru.

