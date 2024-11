Mireasa, sezon10. Cristi și Daiana își descoperă pasiuni comune. Ce vrea el într-o relație: „Vreau să te fac cea mai fericită”

Cristi și Daiana vor să se cunoască mai bine. Iată ce vrea să facă tânărul diferit de această dată în relația cu Daiana.

Daiana și Cristi discută despre ce înseamnă partenerul ideal pentru ei.

Mireasa, sezon 10. Cristi și Daiana își descoperă pasiuni comune. Ce își dorește tânărul de la o relație: „Vreau să te fac cea mai fericită femeie”

„Vreau să te fac cea mai fericită femeie”, îi spune Cristi.

Tânărul vrea să afle mai multe lucruri despre Daiana. Cei doi își descoperă pasiuni comune.

„Nu prea am așa mult timp liber”, spune Daiana.

„Eu n-am glumit cu relația, dacă e să avem o relație, eu sunt de acord să mai ieșim și separat”, spune Cristi.

„Dacă n-aș avea încredere în tine, nici n-am putea să avem o relație împreună”, spune tânăra.

„Femeia mea trebui să fie ispitită”, spune Cristi.

„Cum îți dai seama?” îl întreabă concurenta.

„Am fost panaramă, dar măcar știu cum e”, mai spune Cristi.

„Există și avantaje, și dezavantaje”, e de părere Daiana. „Cum e relația aia ca în filme în care nu crezi tu?”

„Nu cred în vorbe, doar fapte”, spune Daiana.

„Nu-mi spune că te-ai îndrăgostit”, spune Simona Gherghe.

„Nu vreau să mă pronunț”, răspunde Crisi. „Îmi place.”

„Sinceritatea lui, asumarea, faptul că putem comunica”, spune Daiana.

Doamna Cristina nu știe ce să creadă despre vorbele lui Cristi.

„Eu am spus că nu mai vreau să am relații cum am avut. (...) Vreau să las femeia să facă ce simte”, spune Cristi.

