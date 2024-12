Mireasa sezonul 10, 12 decembrie 2024. Ramona se îndoiește de Stelian, după ce el s-a arătat suspicios în privința trecutul ei

Stelian și Ramona trec printr-o perioadă tensionată. După ce au renunțat la căsătorie, fata pare să se îndoiască de logodnicul ei.

După ce și-a auzit fetița de Moș Nicolae, Ramona a cerut să mai vorbească cu ea. Însă fostul soț i-a interzis să mai expună fetița. După acel moment, producția Mireasa a decis să nu înregistreze discuția telefonică, astfel Ramona să poate comunica cu al său copil.

Însă, la scurt timp după acest anunț de la Capriciile Iubirii, Ramona era foarte abătută pentru că Stelian părea să aibă multe semne de întrebare legate de trecutul ei.

Mireasa sezonul 10, 12 decembrie 2024. Ramona se îndoiește de Stelian

Ramona și Stelian stăteau de vorbă pe canapea. Concurenta era abătută, iar iubitul său insista să îi spună ce se întâmplă cu ea.

”La un moment dat mi-ai zis că nu ești sigur dacă o să îmi fii la bine și la greu alături. Uite că nici eu nu sunt”, i-a spus Ramona lui Stelian.

Băiatul a încercat să afle de ce Ramona are o stare proastă. Aceasta a ținut tot timpul capul plecat, parcă pe punctul de a plânge.

”Tot ce spui tu... e aceeași chestie, nici mie nu-mi dă siguranță nimic din ce spui tu, că o să-mi fii alături la bine și la rău. Ți-am spus tot, puteam să nu o fac. Tot ce spui e foarte dureros. Mă face să mă gândesc dacă-mi mai doresc să ne cunoaștem afară sau nu. Modul tău de a vorbi.. Suna de parcă nu-ți dorești nimic”, a mai zis concurenta de la Mireasa sezonul 10.

În emisia live de la Mireasa, Ramona a dezvăluit la ce subiect făceau referire în timpul discuției din living.

„Noi am discutat despre chestia asta la bucătărie. Era vorba că eu fusesem să vorbesc cu Rebeca și cam despre chestia asta e. Am cerut să vorbesc cu ea și fostul meu mi-a zis că nu o să vorbesc cu ea atât timp cât va fi înregistrat apelul. I-am spus și lui Stelian. Și după ce am fost la Capricii, când m-am întors mi-au spus colegii că o să-mi permită să vorbesc fără să fie apelul înregistrat”, a explicat Ramona motivul pentru care era supărată.

Stelian a punctat că până să afle că fostul soț se împotrivea expunerii fetiței lor, o considera pe Ramona o persoană iresponsabilă. ”Poate asta a fost chestia, că nu a vrut să divulge despre alte persoane.”, a zis tânărul, care a continuat: ”Și ultima perioadă mi-a influențat gândirea. Și eu am tendința să dramatizez și să fac scenarii care chiar nu sunt acolo. Mă bucur că din conversații de genul ăsta putem să ne dăm seama de niște lucruri negative, să găsim soluții și să trecem mai departe. Să învățăm ceva”.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

