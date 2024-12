Mireasa sezonul 10, 16 decembrie 2024. Ionela este însărcinată. Cum a reacționat Robert când a aflat vestea în direct

Ionela a făcut un test de sarcină care a ieșit pozitiv. Robert a aflat marea veste în emisia live de pe 16 decembrie 2024.

Simona Gherghe i-a dat lui Robert o punguță în care se afla o hăinuță de bebe pe care scria: „Ne vedem în curând”. Băiatul a fost șocat când Ionela i-a confirmat că va deveni tătic.

„Băi, băiatule! Ce să zic?”, a spus Robert când a văzut hăinuța de bebeluș.

Ionela și Robert din sezonul 10 Mireasa vor deveni părinți

„Eu mi le-am asumat și mi le asum. Indiferent de ce se întâmplă eu voi păstra copilul. El este tatăl. Mi-am asumat, știm ce am făcut. Nu mă așteptam”, a spus Ionela.

„Eu văd aici un costum de băiețel. Sper să fie fată”, a spus Robert.

„Bea o gură de apă! Doamnelor și domnilor, Ionela este însărcinată”, a spus Simona Gherghe.

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este preătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amțeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

„Poți să articulezi ceva, Robert?”, l-a întrebat Simona Gherghe pe Robert.

„Pot. O să fie ceva nou pentru mine! Mi-e frică de copii mici”, a sps Robert.

