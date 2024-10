Mireasa sezonul 10, 23 octombrie 2024. Raul a trecut prin momente dificile! Ce s-a întâmplat cu el

Raul a trecut prin momente dificile și imaginile au fost difuzate în ediția din 23 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

Raul a fost îngândurat și a ales să stea singur, departe de ceilalți concurenți din casă, fapt observat imediat de Cristi, care a venit să discute puțin cu el. Concurentul a trecut prin momente dificile și a dezvăluit ce îl frământă. Descoperă ce s-a aflat în ediția din 23 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

Raul a trecut prin momente dificile. Ce s-a întâmplat cu el și s-a ce aflat în ediția din 23 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10

Raul a fost îngândurat, chiar de ziua lui, fapt observat imediat de către Cristi: „Ce ai cumetre? Aveam altă impresie despre tine, că ești mai puternic, ce faci? Te aștept în living”.

„Nu am niciun chef, jur. Nu am chef, jur. S-au adunat mai multe, decic rede-mă, am o mie de gânduri. Și din afara casei, nu numai de aici”, a zis Raul.

Citește și: Mireasa sezonul 10, 23 octombrie 2024. Ce a putut să spună doamna Tamara despre Alexia! Camerele de filmat au surprins totul

Când mai mulți concurenți s-au prins că Raul s-a retras, Mirela a fost încurajată de Cristi să meargă să discute cu el. Concurenta și-a luat inima în dinți și a mers împreună cu Daiana să vadă ce face Raul.

„Te-am deranjat cu ceva?”, a zis Mirela.

„Probabil, dar nu e numai asta. M-a deranjat când am dat să te pup și ai tras capul. Nu neapărat că m-am supărat, dar nu mi-a picat bine. Am eu stările mele, care îmi vin în cap. Mă gândesc că îmbătrânesc, am o mie de gânduri în seara asta”, a spus concurentul.

Citește și: Mireasa sezonul 10, 23 octombrie 2024. Ionuț i-a făcut Ramonei un cadou neașteptat! I-a făcut o declarație intensă. Ce a zis ea

Două ore mai târziu, la miezul nopții, când a fost aniversat, Raul și-a schimbat starea și a părut mai vesel.

Ulterior, concurentul a vorbit despre stările sale și a lămurit anumite lucruri, în ediția din 23 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.