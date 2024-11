Daiana și Cristi de la Mireasa sezonul 10 s-au certat foarte tare la petrecere.

Cei doi au ridicat tonul în ambele două certuri avute în seara de sâmbătă. În emisia live din 25 noiembrie 2024, nu s-au mai ținut de mână și ambii păreau foarte dezamăgiți.

Mireasa sezonul 10, 25 noiembrie 2024. Daiana și Cristi s-au certat și nu se mai țin de mână. Cum s-a ajuns aici

Cristi e tare supărat și spune că nu e gelos de Alexandru. În emisia Mireasa din 25 noiembrie 2024, acesta a adăugat că a dedus faptul că Daiana a fost foarte îndrăgostită de Alex și s-a ținut după el, la fel cum face cu Alexia.

S-a întâmplat după ce Daiana și Alexandru s-au certat la petrecere. Fata l-a simțit rece pe iubitul ei și a crezut că e gelos pentru că Daiana stătea lângă Alexandru, fostul ei iubit.

El s-a enervat și a întrebat-o dacă a fost ca un câine în relațiile anterioare, că doar atunci ar putea fi gelos. Câteva minute mai târziu, ei au încercat să lămurească lucrurile. Nu au reușit, tensiunile au devenit și mai mari.

”Nu avea niciun rost întrebarea aia. De ce să fiu gelos? Acum o dai cu perdea”, a zis Cristi.

”Nu pot să te întreb?!”, a venit replica Daianei.

În emisia live, Cristi a afirmat că a observat faptul că Daiana s-a comportat diferit în relația lor, față de cea cu Alexandru.

”Eu intru în cunoaștere cu Daiana, avea toane, ba caldă, ba rece. Probabil eu am fost răbdător pentru că am fost în necunoștință de cauză. Mi-am pus sufletul pe tavă. Ea din postura ei, să mă întrebe dacă sunt gelos. Putea să întrebe dacă eram gelos pentru că stătea lângă Alex. Până la urmă de ce să fiu gelos, că Alexandru a decis să se despartă de ea și ea a suferit”, a afirmat Cristi.

Băiatul a punctat că și-a dat seama ce fel de persoană e Daiana, mai ales în timpul petrecut fără camere.

”Consider că m-am grăbit, că m-am lăsat dus de val, că am pus sufletul pe tavă și nu am mai văzut stânga dreapta”, a mai zis Cristi. El a mai adăugat că are nevoie de o femeie finuță, nu una violentă verbal.

”Eram cu capul în nori și a început să plouă”, a subliniat Cristi.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

