Roberta și Andi s-au apropiat, însă fata nu e dispusă să avanseze până la o relație. Se pare că în gândul ei este Iulia, cea care a fost într-o cunoaștere cu Andi.

”Am primit o scrisoare în care nu înțeleg care e treaba cu Iulia, dacă este supărată pe mine sau ceva. Mi-a scris cineva din grupul de susținere. Nu știu dacă Iulia s-a supărat pe mine...”, a zis Roberta.

Ulterior, a mai dat detalii. ”Situația cu Teo nu are nicio legătură. Am spus că eu am timp cu mine. Faza cu Andi și Iulia, da, ar fi un factor pentru care nu m-aș vedea într-o relație cu Andi.”, a mai afirmat concurenta când a fost întrebată care e motivul pentru care nu se apropie mai mult de Andi.

Roberta a mai punctat că ține mult la Iulia, motiv pentru care ține cont de părerea ei.

Mireasa sezonul 11. Roberta a primit un mesaj de la Iulia în legătură cu Andi: ”Dacă tu crezi că este omul care te susține..”

”Buna seara, tuturor concurenților! Bună, draga mea Roberta!

Fetița mea dragă, urmează-ți inima și fă ceea ce simți că îți va aduce fericire pe termen lung! Nu vreau să fiu o piedică în calea ta, ci doar să știu că ești împlinită și fericită.

Dacă tu crezi că Andi este omul care te susține și te va face fericită, atunci nu sta pe gânduri! Energia voastră este pur și simplu molipsitoare!

Fii fericită, suflet drag, și vei vedea cum întreaga lume va străluci în jurul tău!

Cu drag, Iulia!”, a fost mesajul fostei concurente. Roberta și Andi i-au mulțumit pentru rândurile transmise. Râmâne de văzut cum va evolua legătura lor.

