Mireasa sezonul 4. După pierderea sarcinii, Ion anunță că el și Raluca s-au despărțit. Ce mesaj a transmis

Raluca a anunțat că sarcina s-a oprit din evoluție, iar a doua zi, Ion a confirmat despărțirea.

Raluca și Ion de la Mireasa sezonul 4 trec prin multe încercări. Fericiți, cei doi anunțau că vor deveni părinți în curând.

Tânăra afirma că e însărcinată în două luni, iar fericirea se citea pe chipul lor, în ciuda faptului că nu de mult se discuta despre o despărțire pe conturile Mireasa. Iată că aceasta a venit, anunță Ion pe contul său de Instagram.

Mireasa sezonul 4. După pierderea copilului, Ion anunță că el și Raluca s-au despărțit

”Cu durere în suflet țin să vă anunț că copilașul nostru s-a oprit din evoluție. Mulțumim tuturor pentru gândurile bune”, a scris Raluca Șaulescu pe Instagram pe 5 decembrie 2024.

Tânăra a distribuit o imagine în care scrie: ”Inima unei mame este mereu alături de copilul ei. Chiar și atunci când el e în Rai”.

Fosta concurentă de la Mireasa a povestit că sarcina nu e tocmai ușoară: „Cineva m-a întrebat dacă am grețuri. Deci nu vreți să știți cât de grețuri am într-o zi. Am două săptămâni în care nu mai pot să fumez deloc și nu mai pot să suport nici mirosul de țigară, deci e dezastru. Am grețuri de la diferite mirosuri și sunt niște stări străine, nu le-am mai întâlnit niciodată, sunt ciudate rău”.

La scurt timp după ce s-a aflat de pierderea sarcinii, Ion Șaulescu de la Mireasa sezonul 4 a publicat trei puncte pe contul său de Instagram, semn că vestea e mult prea dureroasă pentru ei.

Ulterior, a anunțat că el și Raluca nu mai formează un cuplu: ”Și pentru că veștile rele vin întotdeauna în echipă, de azi eu cu Raluca nu mai formăm niciun cuplu și nicio familie”.

Raluca și Ion Șaulescu s-au căsătorit în Marea Finală a sezonului 4 Mireasa

Povestea de iubire dintre Raluca și Ion Șaulescu a început timid în sezonul 4 Mireasa. Cei doi au trecut prin momente dificile și clipe frumoase în cadrul competiției, care au reușit să le consolideze relația.

În Marea Finală a show-ului matrimonial, concurenții au spus un „Da” hotărât în fața ofițerului stării civile.