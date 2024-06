Miruna a postat o nouă imagine cu partenerul său, iar de această dată i-a arătat și chipul.

Miruna de la Mireasa sezonul 6 iubește și este iubită. Fosta soție a lui Cosmin pare că a luat decizia să mai dea o șansă unei iubiri din trecut.

Mireasa sezonul 6. Miruna, nouă imagine cu iubitul ei. Cine este bărbatul care a cucerit-o

”Dumnezeu readuce împreună oamenii care nu și-au terminat capitolele poveștii!”, a scris Miruna la descrierea imaginii.

Ea dă de înțeles că a mai avut o relație cu Gabi. De altfel, la intrarea în casa Mireasa, tânăra povestea că ultima ei relație a fost cu un bărbat mai mic de vârstă, care a fost singurul pentru care a simțit iubire.

”Ultima mea relație a pornit cu un mare „foc”, m-am îndrăgostit foarte tare. Este singurul băiat pe care eu l-am iubit cu adevărat. (...) Noi am stat și împreună, fapt ce m-a făcut să consider că suntem o familie. Din păcate, el este mai mic decât mine, motiv pentru care nu am avut planuri comune de viitor. Eu îmi doresc foarte tare, având vârsta de 27 de ani, să îmi întemeiez o familie.”, spunea ea la intrarea în casa Mireasa.

La vremea respectivă, tânăra a mărturisit că a legat o relație foarte specială cu mama fostul ei iubit.

„Mama lui a fost a doua mea mamă, îmi făcea toate poftele, cred că ea a fost pionul principal în relație pentru că ea era cea care ne împăca de fiecare dată. În martie am încheiat definitiv relația.”, mărturisea Miruna.

Nu este cert dacă Gabi este bărbatul despre care Miruna povestea, însă cei doi formează un cuplu de luni bune, tânăra postând imagini cu partenerul chiar de Paște. În comentarii, pe lângă felicitări, au fost și câteva mesaje de la cârcotași.

”A posta Cosmin el si iubita lui hop si tu😂ce coincidenta😮 gândul la razbunare ramane acolo undeva nu?”, a scris cineva.

Miruna s-a apărat: ”Am poză postată cu iubitul meu de la Paște dacă observați la mine în profil și avem luni bune de când suntem împreună 🤣 dar așa e lumea, știe doar să comenteze când mai bine și-ar vedea de treabă sau s-ar informa 😘 sănătate multă”.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.

