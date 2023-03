Mireasa sezonul 7. Cum a tratat-o Roberto pe Giulia, după ce a aflat că el este cel care i-a atras atenția. Ce spune despre Denisa

Roberto și Giulia au avut parte de mai multe discuții intense pe tema unei posibile relații între ei doi. Iată că tânărul s-a bucurat să afle că noua concurentă a venit la Mireasa pentru el, iar acesta s-a declarat atras de ea, semn că sentimentele sunt împărtășite.

Roberto și Giulia, discuții despre viitorul împreună la Mireasa sezonul 7. Ce au spus aceștia despre posibila relație

Roberto și Giulia au explicat că se simt atrași unul de celălalt și că își doresc să se cunoască mai bine în viitorul apropiat. Acesta a răspuns fără ocolișuri tuturor întrebărilor puse de Gabriela Cristea.

„Eu nu mai am încredere în mine, nu am nicio siguranță. A recunoscut. A zis direct. Eu sunt și foarte timid. O să zic ce am simțit cu privire la Denisa, ce a fost între noi. Da, sunt interesat. A fost sinceră, a recunoscut din prima. Mi-am dorit să fie așa. Eu vreau o femeie care să zică da de la început”, spune Roberto.

„Urmează să ieșiți la un date, nu? Trebuie să-ți placă și ție”, întreabă Gabriela Cristea.

„Îmi place că e înalt, că e foarte simpatic. Mi se pare că e cald până acum, are simțul umorului și cred că e un băiat hotărât”, spune Giulia despre Roberto.

Ce au declarat colegii săi din casa băieților despre apropierea de Giulia și despre Denisa

„De ce ați fost atât de intrigați domnilor? Cum trebuie să simtă Roberto?”, întreabă Gabriela Cristea.

„Uneori spune lucruri pe care poate nu le simte”, răspund aceștia despre el.

„Aici nu se simte ca afară. Mama Denisei a zis să vină acasă și a vrut”, s-a scuzat Roberto.

Roberto a mărturisit că este îndrăgostit de Denisa, dar concurenta Mireasa spune că sentmentul nu e reciproc

Băiatul i-a spus Denisei că nu i-ar face bine o distanțare.

„N-am mai simțit asta. Să nu-mi mai spus niciodată să nu mai vorbim. N-am fost atât de serios până acum. Mi-ai intrat în suflet, ce să-ți mai zic?”, a spus Roberto.

În emisia live de Mireasa de pe 27 februarie 2023, Roberto a recunoscut că s-a îndrăgostit, dar fata a spus: „Nu e reciproc ce simțim acum. Eu chiar nu ști ce să fac. Nu știu cum să gestionez situația asta”

„De Cătălina n-am spus că m-am îndrăgostit. Singura fată e Denisa”, a precizat Roberto.

„Să o lase mai liberă pe Denisa. Să nu o preseze”, a spus doamna Livia.

„Nu mă simt presată”, i-a răspuns Denisa doamnei Livia.