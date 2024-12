Roberto s-a căsătorit. Fostul concurent de la Mireasa sezonul 7 a publicat imagini de la cununia civilă.

Roberto de la Mireasa sezonul 7 e în culmea fericirii. Tânărul s-a cununat civil cu aleasa lu, Daniela- Georgiana.

Mireasa sezonul 7. Roberto s-a căsătorit. Cum arată femeia care i-a devenit soție

„Două suflete cu un singur gând, două inimi care bat ca una”, a scris Roberto la descrierea fotografiilor cu soția sa.

Roberto și Daniela au ales ținute speciale. În timp ce ea a optat pentru o rochie albă, fostul concurent de la Mireasa a îmbrăcat un costum albastru și cămașă în aceeași culoare.

Articolul continuă după reclamă

În imagini, proaspeții căsătoriți zâmbesc și se sărută. Le urăm și noi Casa de piatră și multă fericire!

Citește și: Mireasa sezonul 10. Fata căreia Gabriela Cristea i-a spus, după ce a acuzat stări de rău: ”Ai putea să faci și un test de sarcină”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cine este Roberto de la Mireasa sezon 7

Roberto Covaci are 23 de ani, 1,82 înălțime și 85 de kilograme. Hobby-urile lui sunt gătitul și muzica. A practicat polo până la 18 ani, a terminat liceul în Scoția.

„Când să intru la Universitate m-am întors în Romînia pentru o fată. De la 19 ani am avut mai multe job-uri: ospătar, șofer, livrator, instructor de înot, am muncit în restaurante”.

„Tatăl meu biologic s-a despărțit de mama când aveam un an. Până la 17 ani am crescut cu mama. Tatăl meu biologic a contribuit la creșterea mea 2 ani, apoi n-am mai știut nimic de el. Tatăl vitreg este tatăl care m-a crescut”, a povestit Roberto Covaci de la Mireasa, sezon 7.

„Până la această vârstă am iubit sincer o dată, dar m-am îndrăgostit de două ori. Știu că am fost înțșelat de fosta iubită. Am prins-o în timp ce mă înșela. Am simțit durere, ură și amăgire. Următoarea mea relație a fost la 19 ani cu o fată cu 10 ani mai mare decât mine”, a mai spus concurentul sezonului 7 Mireasa.

Fosta iubită avea un copil de 5 ani.

„Spre sfârșitul relației a fost o relație toxică. Noi stăteam mai mult din obligație, monotonie. Am iubit-o foarte mult, dar ultima perioadă a relației a fost ceva rău. Ea mi-a spus că este gravidă când avea 3 luni de sarcină. Am stat cu ea până a făcut 8 luni de sarcină, mi-a spus că copilul o să spună tată la cine merită. Nu a trecut copilul pe numele meu. I-am spus să facem un test de paternitate, nu a vrut și așa a rămas acest copil fără tată în ceritificat”, a povestit Roberto Covaci la Mireasa.