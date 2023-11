Mireasa sezonul 8, 10 noiembrie 2023. Ce s-a întâmplat la task-ul Cabina Telefonică. Ce momente dificile au existat

Antonio și Maria, alături de Andreea Grădinaru au dat start task-ului Cabina Telefonică.

La 22:47 de minute s-a dat startul probei Cabina Telefonică, sezonul 8. Task-ul a luat sfârșit la ora 9:38 dimineața. Ușile cabinei s-au închis la 22:57.

Alex, Marius, Bogdan, Adrian, Andy, Ioana, Bogdana, Bia, Sergiu au reușit să intre în cabina telefonică.

Andy a părăsit primul cabina telefonică

Tensiunea și tachinările s-au instalat imediat. „Vezi că nevastă-ta e lângă noi!”, i-a spus Adrian lui Liviu.

„Aveți grijă cu nevastă-mea, mă”, a spus Liviu.

„Mă sacrific pentru voi și am să ies”, a spus Andy. Andy a ieșit la 23:34. „Eu nu am avut motiv să lupt. Am intrat, am stat juma de oră. A fost frumos!

În plasmă, concurenții din cabină au putut vedea alți concurenți mâncând liniștiți.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, a întâmpinat o nouă serie de concurenţi care au pornit în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi au fost realizate într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi au fost difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.