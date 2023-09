Mireasa sezonul 8, 15 septembrie 2023. Ce fete intră în cursa de eliminare. Mamele au făcut nominalizări

În gala Mireasa de pe 15 septembrie 2023 mamele au nominalizat o fată care să părăsească show-ul Mireasa.

Cele 5 mame din casa Mireasa au fost invitate să nominalizeze în scris o fată despre care consideră că ar trebui să părăsească emisiunea.

„Fie nu o găsiți potrivită pentru băiatul dumneavoastră, fie nu se integrează, sau alte criterii personale. Trebuie să spuneți ce fată considerați dumneavoastră că ar trebui să părăsească emisiunea”, le-a explicat Simona Gherghe mamelor, înainte să scrie pe foaie numele unei fete.

Ce fete intră în cursa de eliminare. Mamele au făcut nomincalizări

Doamna Maria a nominalizat-o pe Alina: „Dacă Robert nu o va accepta, nu va face față”.

Doamna Crina a nominaliza-o pe Alina: „Mi-a fost foarte greu să fac o alegere, dar Alina și-a exprimat părerea că nu se regăsete aici”.

Doamna Lucica a nominaliza-o pe Alina: „Îmi pare foarte rău. A fost o decizie foarte grea. Alina e o fată foarte bună, doar că ea zice că nu se regăsește aici în casă și că ar vrea să plece”

Doamna Mirela a nominalizat-o pe Alina: „Eu nu-mi doresc să o mai văd plângând”.

Doamna Anina a nominalizat-o pe Madi: „Este o alegere pe care am fost obligată să o fac, datorită implicării emoționale dintre Robert și Alina. Nu am vrut să fiu acuzată de nimic. Am zis Madi pentru că nu e implicată în nicio cunoaștere”.

Mama Săptămânii a decis fata care o să părăsească emisiunea.

Alina intră în cursa de eliminare cu fata aflată pe ultimul loc: Bogdana.

Fanii Mireasa au la dispoziție o săptămână pentru a alege cine să părăsească emisiunea dintre Alina și Bogdana. Publicul poate vota în Aplicația Antena 1 și pe mireasa.a1.ro.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

În AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.