Mireasa sezonul 8, 17 octombrie 2023. Noul concurent, Andrei, a discutat cu concurenții. Primele imagini cu el

Andrei, noul concurent, a intervenit telefonic în emisia Mireasa din 17 octombrie 2023. El a răspuns la întrebările primite din partea fetelor și băieților.

Andrei a spus că are puține emoții când a intrat telefonic în direct. El a răspuns curiozităților celorlalți concurenți.

Noul concurent, Andrei, a discutat cu concurenții. Primele imagini cu el

Andrei are 26 de ani și e din Bacău. ”Puțintel”, a spus Andrei când Simona Gherghe l-a întrebat dacă are emoții.

”Sunt blond, am 1,83 înălțime, am terminal Facultatea de Informatică Managerială și lucrez pentru unul dintre cei mai cunoscuți chefi bucătari din România. Am 26 de ani”, a spus Andrei prin intermediul telefonului.

Noul concurent s-a descris fiind un tânăr relaxat, vesel. ”Culoarea ochilor alternează între verde și albastru. Sunt zodia Leu”, a mai zis acesta.

Tânărul va intra în casa Mireasa sezonul 8 în ediția de miercuri, 18 octombrie 2023. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 17 octombrie 2023. Ioana, supărată pe doamna Maria, a răbufnit: ”Ca femeie în vârstă să vorbești așa ceva?!”

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 16 octombrie 2023. Sergiu și Madi, la un pas să ia o decizie surprinzătoare. De ce s-a așezat el în genunchi

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.