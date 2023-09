Mireasa sezonul 8, 18 septembrie 2023. Cum au reacționat Bogdana și Liviu după ce fata a intrat în cursa de eliminare

Bogdana și Liviu au fost supărați în urma galei Mireasa, unde fata a intrat în cursă de eliminare cu alina, pentru că se afla pe ultimul loc în clasamentul publicului.

Bogdana a ținut să precizeze că ea nu are unde să se ducă dacă iese din casa Mireasa, iar Liviu și-a exprimat intenția de a încălca regulamentul și a ieși din competiție, în cazul în care iubita lui va fi eliminată.

„Dacă iese Bogdana, eu nu o să-mi mai văd rostul în emisiune. O să mă descalific și eu. Ies pe poartă”, a spus Liviu.

Bogdana a răbufnit după ce a intrat la cursa de eliminare la Mireasa

Bogdana s-a declarat enmulțumită în fața mamelor în ceea ce privește clasamentul fetelor:

„Ia opriți-vă puțin din gătit să vedem cine mai e Mireasa Săptămânii? Nu există corectitudine. Și așa e lumea. Și în afara casei Mireasa e la fel. Eu mereu am avut de pierdut pentru că nu am fost falsă. Eu sunt un om foarte bun, dar nu pot să tac. Dacă nu faci pe psihologul cu fiecare în parte, nu ești apreciat. Cred că ar trebui să fie votarea în funcție de cuplu: cine are, cine are potențial să-și facă. Noi nu suntem favorizați pentru că nu vorbim elevat”, a spus Bogdana.

În emisia live de Mireasa de pe 18 septembrie 2023, Bogdana nu a dorit să spună la cine se referea, chiar dacă Simona Gherghe a precizat că părea că replicile ei erau adresate Anei, Mireasa Săptămânii.

Bogdana a spus că a vorbit în general:

„Eu am fost nervoasă pentru că am văzut că nu e totul în funcție de calitățile unei femei într-o căsnicie. Ea trebuie să țină o casă întreagă”, a spus Bogdana.

„Totuși... Nu alegem gospodina săptămânii. Eu zic că nu doar femeia trebuie să facă tot. Dar am zis așa la nervi. Poate și chestia asta deranjează la tine. Că nu ești asumată”, a spus Simona Gherghe.

„La faza cu psihologul e clar unde ai bătut. Ai o săptămână la dispoziție să arăți ce fată minunată ești tu”, a spus Daniel, iubitul Anei.

