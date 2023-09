Mireasa sezonul 8, 20 septembrie 2023. Doamna Anina, replici tăioase pentru Bia și Alina. Mama lui Robert a avut nevoie de medic

Doamna Anina a acuzat stări de rău, apoi a răbufnit și a spus cuvinte dure la Adresa Biei și a Alinei, după ce a surprins o discuție în joacă, cu referire la Robert.

Alina și Bia au încercat să se joace cu păpuși, amintind despre Robert, iar doamna Anina a răbufnit când a auzit numele copilului său.

„Robert, te-ai hotărât ce alegi între mama la copii și pofta inimii?”, a spus Bia ținând o păpușă în mână, iar doamna Anina și-a făcut apariția:

„Pot să vă rog să-l lăsați pe Robert în pace? Mi-am terfelit copilul în direct să nu spuneți că sunt părtinitoare. V-am respectat pe fiecare în parte, vă rog să fiți decente. Alina, te rog să nu mai avem discuții în direct despre Robert”, a spus mama lui Robert.

Doamna Anina „a tunat și a fulgerat”, după ce a auzit o discuție în dormitor despre fiul ei. Mama lui Robert a avut replici tăioase pentru Alina și Bia, după ce i s-a făcut rău

Doamna Anina simțea o presiune puternică și dădea semne că nu se simte bine. Plânsul puternic și starea de rău au necesiatat intervenția medicului.

„Au început și Alina și Bia să facă mișto de Robert”, a spus doamna Maria, explicând starea de rău a doamnei Anina.

După ce a început să se simtă mai bine, doamna Anina a avut un dialog cu doamna Maria, unde a spus cuvinte dure la adresa fetelor.

„Când e dusă la extrem… Am fost neutră… ce mai vrei? Că ai zis că e numai prieten! De und eși până unde? Găsiți-vă altă joacă, nu eu și Robert. Una e proastă alta e șmecheră. Ești deșteaptă, diabolică, dar de ce o folosești și pe Alina. Tu atentezi la viața mea! Nu-mi spune mie că e cu fusta mamei! De ce? Că eu am o relație bună cu copilul meu? Șterg cu ea pe jos. N-am ce discuta cu asemenea creatură. Nu se pune problema nici de prietenie! Deci așa niște jocuri psihologice are în ea! O bagă pe Alina la înaintare că a simțit-o slabă și o poate juca! N-am de gând să cedez!”, i-a spus doamna Anina doamnei Maria.

Bia a izbucnit în lacrimi:

„Nu vii la mine si țipi si vorebești cu Alina ca ți-ai terfelit tu copilul în direct și apoi a dat impresia că am alte scopuri, că o influențez pe Alina și că îmi bat joc de ea. Am zis numai cuvinte fruamoase despre ea și am zis să nu îi facă rău și dacă am vornit cu Robert, am vorbit spre binele tuturor”, a spus Bia.

În emisia live de Mireasa de pe 20 septembrie 2023 doamna Anina a continuat să aibă replici tăioase la adresa Biancăi, iar fat nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

„Ai o mamă, v-am ajutat, v-am sprijinit, dar și eu am un copil. O bagi pe Alina la înaintare. Vreau să dorm liniștită, să nu-mi iei băiatul la mișto! Nu vă potriviți! Ești posesivă și geloasă, cu toate școlile tale! E o obsesie! Noaptea la 1:00 te apuci și-l iei la mișto!”, a spus doamna Anina în emisia live de Mireasa.

„Să nu-mi mai dai sfaturi de exprimare cu băieții, când tu așa te exprimi despre mine”, i-a spus Robert Biei în emisia live de Mireasa de pe 20 septembrie 2023.

„Eu consider că situația de aseară a fost un joc între mine și Alina. Ne-am jucat ca doi copii. Nu cred că l-am jignit și în cee ace privește contextul cu doamna Anina nu vreau să măp pronunț… pentru că aude doar ce vrea să audă”, a replicat Bia.

