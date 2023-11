Mireasa sezonul 8, 27 noiembrie 2023. Părinții concurenților logodiți au venit în platou. Cine au fost marii absenți

Familiile concurenților au venit la Mireasa pentru a sărbători logodnele copiilor.

Primul care a pășit în platou a fost tatăl lui Robert. Emoționat, acesta a adus flori și cadouri pentru tinerii logodiți.

Părinții concurenților logodiți au venit în platou. Cine au fost marii absenți

Doamna Anina s-a emoționat să-și vadă soțul și a lăcrimat în timp ce urmărea momentul cererii în căsătorie.

Curând s-au alăturat părinții Biei. Tatăl a susținut că e pregătit să-și vadă fiica măritată. Au adus și ei cadouri pentru porumbei: un tablou cu cei doi.

Mai târziu, părinții lui Daniel au intrat și ei în platoul Mireasa. Au adus un cadou simbolic pentru copiii lor, un set de brățări cu ”iubire infinită”. Părinții Anei nu au putut sosi.

Însă ”prezent” au strigat și părinții lui Madi. Aceștia au venit emoționați, cu un bibelou ce întruchipează doi porumbei.

Mama lui Sergiu a sărbătorit și ea alături de fiul său și viitoarea noră. Cadoul ei e unul inedit: rămâne în casa Mireasa până la Marea Finală din 22 decembrie 2023.

Pentru Bogdana și Liviu nu a venit nimeni. Tatăl concurentului lucrează și nu a putut fi prezent. Dacă cei doi tineri nu au fost afectați, doamna Lucica a plâns. Bunica Paula a sunat și le-a cerut scuze pentru că nu sunt fizic alături de ei.

”Scuză-ne că nu am putut să ajungem. Pe 22 venim toți împreună cu mătușile, cu unchii, eu și tati.”, a zis bunica Paula. ”Din partea noastră vă urăm casă de piatră. Să ne scuzi că nu am putut veni. Mă simt foarte prost că nu am putut”, a mai adăugat mama doamnei Lucica.

Aceasta a rugat-o și pe mama lui Liviu să nu mai plângă. Liviu și Bogdana au asigurat-o pe bunica că nu sunt supărați.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.