Mireasa sezonul 8. Bogdana i-a recunoscut lui Liviu că a discutat cu fostul iubit cât a fost în afara casei. Reacția băiatului

Bogdana i-a recunoscut lui Liviu că a discutat cu fostul iubit cât a fost în afara casei. Reacția băiatului

”Mai am să-ți zic ceva ce nu ți-am zis. Nu vreau să-ți povestesc, vreau doar să-ți zic să știi tu. M-ai întrebat tu aseară, după materialul ăla, când am vorbit eu cu Bia, dacă m-a sunat... Da, am vorbit la telefon. Nimic aiurea, să nu te gândești că am discutat ceva aiurea, i-am spus că te iubesc și că o să fiu lângă tine. Să nu mă mai deranjeze pentru că eu te iubesc pe tine”, a spus fata.

Concurenta a subliniat că a vrut să îi mărturisească de mult, doar că nu a prins momentul. ”Nu vreau să ne mințim”, a mai afirmat ea.

În platoul Mireasa Capriciile Iubirii, Bogdana a povestit și ce i-a zis fostul iubit.

”Mi-a spus niște păreri pe care le-a avut legate de parcursul meu în emisiune... Nimic interesant, un fel de jigniri, mai mult critici. I-am zis că nu mă interesează. S-a dus mai departe. Nu vreau să discut despre această conversație, nu are nicio semnificație pentru mine. Am răspuns din respect.”, a declarat ea.

Liviu: ”Eu știam de chestia asta, mi-a spus. Sunt cu atât mai mândru și mai mulțumit de atitudinea pe care a avut-o ea referitoare la el. Ea a susținut că mă iubește. Aș prefera să nu discutăm foarte mult despre subiectul ăsta, nu aș vrea să se simtă ăla vreun important sau ceva. Chiar nu mă... Și eu poate am mesaje, dar nu mă interesează. Trecutul e trecut”.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.