Ana pare să depășească despărțirea de Daniel. Tânăra a postat o poză pe Instagram în care dă de înțeles că e bine și fără să aibă un bărbat în viața sa.

„Voi explica situația dintre mine și Daniel. Noi nu am căzut de acord cu această decizie. Ba chiar, el i-a mulțumit mamei mele că a venit în Dubai și că l-a ajutat să crească aripi, să treacă peste orice obstacol care ne-a venit în cale. Însă, după scurt timp dintr-odată a luat decizia să plece. Eu am încercat să-i subliniez că suntem o familie și trebuie să luptăm împreună mereu și să nu renunțăm orice ar fi. I-am adresat un exemplu dacă ar interveni ceva de sănătate. M-ar părăsi doar fiincă este greu? Când iubești necondiționat, nu există probleme, doar soluții.”, anunța Ana de la Mireasa sezon 8 la XNS, în urmă cu câteva luni.

Ulterior, Daniel a intrat din nou în direct prin telefon pentru a oferi reacții la cald la interviul acordat de cea care încă îi este soție.

„Un interviu foarte frumos și foarte articulat, de la o fată foarte inteligentă. N-am ce să îi reproșez e rău. Într-adevăr, am fost susținut. (...) Nu a fost brusc. Am avut sentimentul că nu mă simt bine de 4 luni încoace. Am făcut și terapie de cuplu. (...)A fost o mică chestie pe care nu a precizat-o. Noi mergeam la filmări ca să câștigăm un ban în plus. Nu stăteam degeaba așteptând ca firma mea să meargă. (...) Într-o despărțire suntem amândoi lezați. Nu e ca și cum eu sunt aici în România și sunt bine. Și eu mă lupt cu demonii mei. Am trecut și printr-un divorț. Când a venit vorba, eu am încercat să vorbesc cu ea.”, a zis și Daniel despre despărțire.

Mireasa sezonul 8. Cum a apărut Ana în mediul online, la câteva luni de la despărțirea de Daniel

Timpul a trecut și se pare că Ana a început să se vindece. Ea a renunțat la toate imaginile cu Daniel și este foarte activă în social media. S-a bucurat din plin de vară, iar recent a postat un text în care confirmă că e bine.

”Zen without Ken”, a scris Ana la descrierea imaginii în care poartă un compleu albastru.

În imagini, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 8 poartă un compleu în culori deschise și pozează cu atitudine.

Cine este Ana de la Mireasa sezonul 8

Ana de la Mireasa sezonul 8 are 30 de ani și s-a născut în București. La 18 ani, a ales să părăsească România și să studieze în Franța.

”Mama a făcut Dreptul, iar tata a lucrat la ONU. Am stat în România până la 18 ani, când am decis să plec în străinătate în Franța. L-am urmat pe fratele meu.”, a afirmat Ana.

După studii, a început să lucreze și, prin prisma jobului, a călătorit mult. În Dubai a plecat cu scopul de a își continua cariera, însă curând a schimbat domeniul și lucrează în imobiliare.

Ana e și model, cântăreață și actriță. Cântă în restaurante, la evenimente și ultimul ei proiect a fost de Anul Nou. ”Sunt o fire foarte pasională, îmi place mult interacțiunea cu oamenii”, a mai adăugat ea.

Și dansul, mai ales pe muzica latino, îi place mult. Nu se consideră o gospodină, crescând într-un mediu în care a avut parte de mult ajutor.

Cea mai lungă relație a fost de 4 luni, cu un neamț, cu care a și locuit în Monaco. Nu a fost o despărțire urâtă, povestește Ana. Separarea s-a produs din cauza distanței, căci nu a vrut să lase totul în urmă și să se mute în Germania.

Ultima relație a fost cu un arab. Diferențele culturale au dus la încheierea cuplului.