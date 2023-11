Mireasa sezonul 8. Prietena lui Alex intervine după acuzațiile de violență aduse de fosta iubită. Băiatul a început să plângă

Narcisa, prietena lui Alex, a intervenit telefonic la Mireasa Capriciile Iubirii după ce fosta iubită a tânărului a spus că a fost violent cu ea.

După ce fosta iubită l-a acuzat că e violent și a trimis ultima lor conversație, Narcisa, prietena lui Alex, îi ia apărarea.

Prietena lui Alex intervine după acuzațiile de violență aduse de fosta iubită. Băiatul a început să plângă

”Sunt Narcisa, prietena lui Alex. Suntem foarte buni prieteni. Am lucrat împreună, am locuit împreună, chiar am stat o perioadă cu el și cu iubita lui în aceeași casă. Îl cunosc foarte bine pe Alex. N-am sunat niciodată în legătură cu fosta lui relație, doar că nu mi se pare deloc corect ca Alex să fie văzut ca un bărbat violent pentru că nu există așa ceva. Alex nu are cum să fie așa. Alex nu a fost niciodată violent nici măcar cu un bărbat, dar cu femeile. Am avut foarte multe discuții despre violența dintre un bărbat și o femeie, Alex nu este de acord cu asta. Mereu îmi dădea sfaturi să nu stau lângă un bărbat care ar face așa ceva.

Eu nu am văzut absolut nicio ieșire nervoasă față de fata respectivă, nu mi se pare deloc corect și ne doare sufletul, și pe mine și pe familia lui, să vedem cum i se eticheta de bărbat violent. Într-adevăr, a avut o relație toxică, au fost certuri, au fost discuții cum cred că toți trecem prin experiențe, doar că niciodată Alex nu a ridicat mâna la o femeie, dimpotrivă. Poate că a avut în trecutul lui situații în care o femeie a ridicat mâna a el, a întors obrazul, a mers mai departe și nu a recurs la gesturi de genul acesta. Nu aș fi intrat niciodată să intervin în legătură cu relația respectivă, doar că nu pot să-l văd așa.”, a zis Narcisa la Mireasa Capriciile Iubirii.

Tânăra afirmă că fosta iubită a lui Alex nu înțelege că relația lor s-a încheiat, motiv pentru care vrea să-i facă rău.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

