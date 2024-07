Mireasa sezonul 9, 5 iulie 2024. Rezultatul cursei de eliminare dintre cele două cupluri nominalizate. Ce a anunțat Simona Gherghe

În cursa de eliminare care a fost valabilă până în gala de pe 5 iulie 2024 de la Mireasa s-au aflat două cupluri: Cristian și Antonia și Albert și Laura. Simona Gherghe a anunțat rezultatul!

În gala de vinerea trecută de la Mireasa sezonul 9, 28 iunie 2024, Simona Gherghe a anunțat că două cupluri intră în cursa pentru eliminare, după voturile concurenților logodiți. Antonia și Cristian, alături de Laura și Albert, care nu mai sunt într-o relație între timp, au avut cele mai puține nominalizări.

Cine părăsește casa Mireasa în sezonul 9, 5 iulie 2024. Ce au decis telespectatorii

UPDATE: În urma voturilor și a clasamentului făcut de public, doar Antonia a fost eliminată, dat fiindcă nu s-a aflat în preferințele publicului.

„Publicul a ales pentru a doua oară să vă despartă. Publicul a decis ca tu, Antonia, să pleci acasă”, a anunțat Simona Gherghe în gala Mireasa din 5 iulie 2024.

Rezultatul cursei de eliminare dintre cele două cupluri. Ce a votat publicul Mireasa

Cei patru concurenți au făcut o serie de declarații cu privire la situația dată, mărturisind faptul că își doresc să rămână în emisiune.

„Eu sunt împăcată. Am învățat că trebuie să mă pun pe primul loc. Dacă ar fi să o iau de la capăt, nu știu dacă aș schimba ceva, pentru că așa sunt eu. Îmi doresc ca publicul să mă facă fericită și să rămân în casă, pentru că am trecut prin atâtea aici”, a spus Laura la testimoniale.

„Eu, dacă continuam relația cu Laura, cu siguranță aș fi câștigat această emisiune, dar am ales să pun punct și să fac ce am simțit din prima zi, să mă alătur Antoniei. Chiar dacă am pierdut topul, finala, am preferat să fiu fericit”, a spus, la rândul său, Cristian, înainte de a afla rezultatul cursei de eliminare.

Publicul Mireasa a răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1 la întrebarea: „Ce cuplu doriți să eliminați de la Mireasa?”, opțiunile de vot fiind: cele două cupluri.

Emoțiile și tensiunile au atins cote maxime atunci când Simona Gherghe a scos plicurile cu voturile decisive.

În gala de pe 5 iulie 2024, moderatoarea emiiunii a anunțat cine părăsește casa Mireasa, conform dorinței telespectatorilor. Simona Gherghe a precizat că procentul este unul unic în istoria emisiunii.

„Procentul este de 92,03%. Cei care părăsesc emisiunea Mireasa în ultima gală sunt Antonia și Cristian”, a fost anunțul Simonei Gherghe.

