Mireasa, sezonul 9. Ce a putut să spună Antonia înainte să plece din casa show-ului matrimonial. Replici dure la adresa colegilor

În ultima gală din sezonul 9 Mireasa de pe 5 iulie 2024, Antonia a fost eliminată din casa show-ului matrimonial. Tânăra nu a plecat fără să lămurească unele lucruri, chiar în fața telespectatorilor. Aceasta a avut o serie de replici dure la adresa colegilor pe care le-a dat într-un mod subtil.

Telespectatorii au avut la dispoziție o săptămână pentru a vota cuplul pe care nu ar vrea să-l vadă în Finala sezonului 9 Mireasa. Cristian Marinescu și Antonia au strâns cele mai multe voturi din partea oamenilor de acasă.

Pentru că tânărul s-a aflat în top trei în clasamentul băieților, acesta nu părăsește casa show-ului matrimonial. Antonia trebuie să plece singură din competiția emisiunii deoarece nu a avut imunitate, în top trei cele mai votate fete fiind: Laura, Delia și Maria.

Înainte de a ieșit de pe platoul de filmare, concurenta a avut un discurs acid la Mireasa - Capriciile Iubirii. Aceasta a dezvăluit că nu regretă plecare, însă și-ar fi dorit să părăsească emisiunea alături de iubitul ei.

Ce declarații a făcut Antonia înainte să plece din casa Mireasa, sezonul 9

Deși părăsește reality show-ul, Antonia a mărturisit că este foarte bucuroasă pentru că a reușit să își întâlnească sufletul pereche.

„Mi-a fost destul de greu aici în emisiune, dar nu este emisiunea de vină. Este strict din cauza personalității mele pentru că eu nu am trăit niciodată înainte o rutină repetitivă, eu nu am ținut cont de reguli. (...) Nu știu cum am ajuns în această situație, ideea e că sunt concurenți care au susținători mai mulți și alți concurenți care au susținători mai puțini. Sunt foarte puțini oameni care rezonează cu mine și înainte chiar aveam o problemă cu chestia asta pentru că nu mă integram atât de bine în grupuri sociale, dar acum am învățat să accept chestia asta.

Mă bucur că am avut șansa să mă reîntorc și cred că în ultimul timp am arătat mai mult cine sunt eu, iar oamenii au avut ocazia să mă cunoască mai bine. Consider că am greșit, puteam să fiu mai liniștită și calculată, să mă gândesc înainte să scot ceva pe gură. Eu ies de aici cea mai câștigată pentru că emisiunea asta nu este despre susținători, cadouri sau milogeală, ci despre iubire. Eu am găsit acest lucru aici”, a spus Antonia.

„Dar cine se milogește? Ai identificat tu undeva! Laura e miloagă? Maria e miloagă? Iuliana?”, a fost reacția Paulei Chirilă în platoul Mireasa - Capriciile Iubirii.

„Nu știu cine e milog, cine nu este. Eu vorbeam strict despre mine! Am învățat multe aici, o să mă gândesc acasă la tot ce s-a întâmplat aici. (...) Nu aș vrea să mi se pună o etichetă de om rău sau să se spună asta, am dat înapoi tot ce am primit întotdeauna.”, a mai dezvăluit Antonia.

