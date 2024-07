Mireasa, sezonul 9. Ce decizie a luat Elena după comportamentul lui Valentin de la petrecere. Cum au apărut la Capriciile Iubirii

În ediția de luni, 8 iulie 2024, Elena a dezvăluit ce decizie a luat cu privire la relația sa cu Valentin. Fata a văzut noi imagini cu iubitul ei de la petrecerea burlacilor.

După ce s-a distrat din plin în compania domnișoarelor prezente la petrecerea burlacilor, Valentin a căzut lat pe canapea. Stefan și Alexandru au reușit cu greu să îș ridice și să îl convingă să plece în camera lui.

A doua zi dimineața, băiatul a dezvăluit că nu-și amintește nimic din ce a făcut la petrecere și a asultat cu atenție poveștile celorlalți colegi. „Sunt confuz”, au fost primele lui cuvinte după ce s-a trezit.

„Vreau să știu dacă am dat-o în bară”, a mai spus iubitul Elenei. În emisia de ieri, 8 iulie 2024, a aflat răspunsul și nici nu și-a mai putut privi partenera în ochi, Cu toate aceste, până seara, Elenei se pare că i-a mai trecut supărarea.

Ce decizie a luat Elena după comportamentul lui Valentin de la petrecerea burlacilor

După ce sâmbătă, la petrecerea burlacilor, Elena tuna și fulgera atunci când l-a văzut pe iubitul ei extrem de apropiat de o animatoare, aceasta a revenit la sentimente mai bune. În ediția de luni, 8 iulie 2024 din Mireasa. Capriciile Iubirii, cei doi au apărut ținându-se de mână, iar fata a mărturisit că vrea sa-i fie alături iubitului ei în aceste momente.

„Am fost foarte afectată de tot ceea ce am văzut. Am fost afectată de sâmbătă de când mi s-a arătat la petrecere, am avut o reacție. Am văzut și azi, am încercat să mă gândesc amplu... Cum am zis și azi la Mireasa, de ceea ce fugi, nu scapi, dar dacă te oprești din fugit și ții piept cu ele, nu are de ce să îți mai fie frică și ce să te mai dărâme. Eu știu că toți oamenii greșesc, am sentimente pentru el și consider că oricum ar fi, e important reparăm, să ne vedem punctele slabe, punctele forte, în loc să ne despărțim acum. Eu o să sufăr cât o să sufăr, o să-mi treacă, dar nu am învățat nimic. Dacă e să se mai întâmple pe viitor, aia e, o să mi-o asum, o să mă doară, dar eu sunt lângă el și sunt foarte puternică. Chiar dacă nu am dat de înțeles asta de multe ori, acum am zâmbetul pe buze”, a spus Elena la Mireasa. Capriciile Iubrii.

Unde votezi pentru Marea Finală a sezonului 9 Mireasa

Finala Mireasa sezonul 9 este pe 12 iulie 2024. Patru cupluri și-au depus actele pentru căsătorie și s-a dat START VOT. Alexandru și Cristina, Ștefan și Maria, Vlad și Iuliana, Liviu și Delia sunt cuplurile care și-au depus actele pentru căsătorie.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.

Doar unul dintre cupluri va fi însă desemnat câştigătorul celui de-al nouălea sezon Mireasa şi al marelui premiu, în direct, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarată câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei în cadrul emisiunii în direct, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 9.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.