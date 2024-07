Mireasa, sezonul 9. „Te-ai văzut cu ea în ianuarie?” Ce legătură există între Valentin și animatoarea de la petrecere

Ce legătură există între Valentin și animatoarea de la petrecerea burlacilor. A spus dacă au fost mai mult decât prieteni.

La un moment dat, în timpul petrecerii burlacilor, Valentin și Alexandra, animatoarea de la petrecere s-au mutat pe terasă. Cei doi au avut un schimb de replici acide care a trădat relația dintre ei. Mai mult decât atât, cei doi s-au mai întâlnit în exteriorul casei.

„Nu ți-e sete, du-te și bea niște apă”, i-a spus dansatoarea lui Valentin încercând să îi transmită subtil că a băut prea mult

„Nu mă lua cu d-astea, că am conviețuit împreună”, i-a răspuns băiatul extrem de deranjat de remarca ei.

„Bă, ne știm, dar nu ne permitem”, a adăugat ea.

„Te rog, liniștete-te, Alexandra. Vezi că te duci prea mult”, a adăugat el.

„O să mă suni când ieși din emisiunea și o să te am la block. Chiar am crezut că ești om, dar nu ești. Ai mai băut și utlima dată când ne-am văzut. Și ai întrecut măsura”, a precizat animatoarea.

„Și ultima oară când ai băut ai fost la mine în casă”, a adăugat el

„Ieși de aici! Ce ai? Ești nesimțit?”, a mai spus fata. Ulterior, Cristian a intervenit pentru a liniști spiritele. De asemenea, tot el l-a întrebat pe Valentin dacă a fost ceva mai mult înte ei doi, însă băiatul a negat.

În live, Elena a mărturisit că îi este rușine de ce a văzut și i-a reproșat iubitului ei că nu îl recunoaște.

„Așa îți permiți să pui mâna pe orice fată unde te duci?”, a întrebat Elena.

„Ai luat-o urât, Mi-e rușine de ce am văzut. Nu am mai fost răspunzător de ce am făcut”, a zis Valentin,.

„Te-ai văzut cu ea în ianuarie sau nu? Eu te cunosc pe tine sau nu te cunosc. Nu te-am văzut pe tine”, a fost întrebarea acesteia.

„Da”, a răspuns simplu iubitul ei.

Simona Gherghe a ținut să își ceară, de asemenea, scuze pentru comportamentul băitatului față de dansatoare.

„Simt nevoia să le simt scuze fetelor care au venit în casa Mireasa. Eu știam că toți de aici sunt gazde bune. Nicio femeie nu trebuie supusă unui astfel de comportament și fata a tot pus limite. Dacă ți se întâmplă afară suni la 112, dar colegii mei erau pregătiți să intervină”, a precizat prezentatoarea.

Unde votezi pentru Marea Finală a sezonului 9 Mireasa

Finala Mireasa sezonul 9 este pe 12 iulie 2024. Patru cupluri și-au depus actele pentru căsătorie și s-a dat START VOT. Alexandru și Cristina, Ștefan și Maria, Vlad și Iuliana, Liviu și Delia sunt cuplurile care și-au depus actele pentru căsătorie.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.

Doar unul dintre cupluri va fi însă desemnat câştigătorul celui de-al nouălea sezon Mireasa şi al marelui premiu, în direct, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarată câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei în cadrul emisiunii în direct, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 9.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.