Mireasa, sezonul 9. Iuliana, la un pas să îi pronunțe numele lui Liviu în timpul „campaniei electorale”. Cum a reacționat Vlad

Momentul în care Iuliana aproape îi pronunță numele lui Liviu în timpul „campaniei electorale” de la Mireasa, în ediția de miercuri, 10 iulie 2024. Ce a spus viitorul soț.

În ediția de miercuri, 10 iulie 2024, cuplurile logodinte ale sezonului 9 Mireasa au dat startul „campaniei electorale”. Fiecare în parte, însoțiți de susținători, au mers la AntenaPLAY și au exprimat motivele pentru care ar trebui să fie votați în Marea Finală din 12 iulie 2024.

Iuliana și Vlad au fost ultimul cuplu care a încercat să îi convingă pe telespectatori că merită să fie câștătorii sezonului 9. Ei l-au avut altături doar pe Cristian.

Extrem de emoționați, Iuliana și Vlad și-au început discursul fără să se țină de mână, așa cum a remarcat și Gabrila Cristea la Mireasa. Capriciile Iubirii.

Mai mult decât atât, Iuliana a fost la un pas de a-i pronunța numele fostului iubit, Liviu, în locul viitorului soț, Vlad.

Deși la acel moment, totul a trecut neobservat, subiectul a fost amplu dezbătut la Capricii.

„Sunt foarte emoționată în momentul de față, dar eu cred foarte mult în el, cred foarte mult în noi, cred că el este tatăl potrivit pentru copiii mei. Îmi doresc foarte mult o familie cu acest bărbat. Am deplină încredere în el și indiferent care ar fi rezultatul în finală, eu am câștigat deja. Eu îl am pe Li..pe el, o să îl iau de mână, o să mergem acasă la noi, unde de vineri încolo o să fim o familie”, a spus Iuliana în timpul discursului ei.

„Nu știu dacă ați fost atenți, dar mireasa a încurcat numele mirelui. Era să zică Liviu”, a remarcat Gabriela Cristea.

„Suntem si foarte obosiți”, a spus Iuliana.

„Obosiți, obosiți, dar nu în încurci pe actualul cu fostul”, a completat gazda Mireasa. Capriciile Iubirii.

„E și greu să ne confunde. E brunet, eu blond”, a comentat Vlad situația.

Unde votezi pentru Marea Finală a sezonului 9 Mireasa

Finala Mireasa sezonul 9 este pe 12 iulie 2024. Patru cupluri și-au depus actele pentru căsătorie și s-a dat START VOT. Alexandru și Cristina, Ștefan și Maria, Vlad și Iuliana, Liviu și Delia sunt cuplurile care și-au depus actele pentru căsătorie.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.

Doar unul dintre cupluri va fi însă desemnat câştigătorul celui de-al nouălea sezon Mireasa şi al marelui premiu, în direct, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarată câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei în cadrul emisiunii în direct, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 9.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.