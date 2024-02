Mireasa sezonul 9. Mama Antoniei a intrat în direct după ce tânăra a povestit de violențele din relația pe care a avut-o în trecut

Antonia a trecut prin niște episoade neplăcute cu fostul ei iubit. După ce a povestit violențele prin care a trecut și momentul când a pierdut sarcina, mama sa a decis să intre în direct la Mireasa - Capriciile iubirii, emisiunea de la Antena Stars. Ce i-a spus aceasta a emoționat-o profund pe tânăra afectată încă de evenimentele din trecut.

Antonia a vorbit la ceas de seara pe terasă despre problemele pe care le-a avut în relația din trecut: „Cu fostul meu, într-adevăr că a fost el abuziv și așa, dar eu chiar ascultam, adică dacă eram într-un loc și îmi zicea, hai să plecăm de aici, că nu mă simt bine sau zicea nu mai vorbi cu persoana aia că ți-a făcut rău sau chestii de genul ăsta, eu ascultam. (...) Adică bătăile alea, să zic așa, au fost din a fost mult stres, că prima oară când s-a întâmplat lucrul ăsta a fost fix atunci când a început pandemia. Era o lună de pandemie, erau închise toate saloanele, nici eu nici el lucram. Nu aveam bani, mai stătea în chirie și era foarte mult stres. Efectiv se adunase extrem de un stres! Și cred că asta l-a făcut să răbufnească… Bine, nu încerc să-i caut scuze sau așa…”, povestește ea.

Antonia, despre relația cu fostul iubit: „Bătăile au fost din mult stres!” Tânăra a trecut printr-un calvar

„Oricum, eu ce am pățit cu fostul meu, efectiv nu am simțit niciodată. Cineva să mă trateze atât de frumos, deci nici un bărbat nu m-a tratat și atât de urât în același timp, foarte ciudat”, mai spune ea. „Semănam foarte mult, foarte, foarte mult. Dar am plâns după persoana aia… Cred că am plâns o dată 2 săptămâni încontinuu! Mă trezeam dimineață, plângeam, după aia mă opream, doar că mâncam, făceam o pauză și după aia iar plângeam până seara”, mai spune ea.

Mama Antoniei a decis să intre în direct la Mireasa - Capriciile iubirii

„Chiar a fost foarte dubios, dar zic, așa că am plâns atât de mult 4 ani de zile am suferit și după aia efectiv într-o singură noapte s-a dus tot. Băi, tot! Mă uitam la el și era ca și cum mă uit la masa de plastic și faza cu copilul (n.r seara în care a pierdut copilul). În seara aia mă milogeam de el să vină acasă, cred că l-am sunat de 10 ori. El nu făcea nimic, era la un prieten. Până la urmă a venit. Deci m-am rugat de la ora 07:00 seara până aproape la 2 noaptea și a venit pe la 2 până la urmă, când a intrat în casă și m-a văzut că eram în ultimul hal, s-a uitat așa e ceva de genul <<nu n-am chef de așa ceva>>. Mi-a întors spatele, atunci s-a culcat”, a mai povestit ea.

„Eu am vrut să păstrez copilul și când am venit acasă și i-am spus că sunt gravidă, eu eram fericită în momentului, am început să plâng și eu am să-l păstrez și când l-am văzut pe el, cum a reacționat și după aia m-am gândit că mai are probleme cu alcoolul, mai e și violent. Ce fac un copil cu genul ăsta de om!? Eu cred că ar fi avut o viață foarte chinuită și am fi ajuns oricum să ne despărțim”.

Mama Antoniei a intervenit și iată ce i-a spus la cele povestite de fiica sa: „Să știi că îmi este foarte dor de tine! Înainte de orice altceva îți transmit un mesaj din partea familiei de încurajare. Toată lumea de aici, de acasă, toți te iubim și de pupăm și îmbrățișăm și ne este foarte, foarte dor de tine mamă, sufletul mamii! Vreau să vă spun atât, văd prin ce încercări treci, și sunt alături de tine, să știi! Și vreau să îți spun aceva, treci prin aceste încercări pentru că ți le-ai asumat, mama! Eu nu înțeleg, adică sunt alături de tine în viața ta prin această viață, prin care treci, pentru că eu ți-am dat această viață, dar mama, nu am înțeles de ce subiectele private trebuie să le dezbați cu persoane care sunt străine. Subiectele private trebuie să rămână private mama.Când tu le pui pe tapet și le discuți, atunci fiecare are câte un filtru și vei trece prin toate filtrele, înțelegi ce vreau să spun? Mama nu te ceartă, te-am sunat să te încurajez, să-ți spun că deși nu mă vezi, eu sunt lângă tine și voi fi lângă tine până la sfârșitul vieții mele. Eu voi veni în emisiune doar dacă va vrea Antonia”, i-a spus mama Antoniei fiicei sale, la Mireasa - Capriciile Iubirii, emisiunea de la Antena Stars.

Antonia a spus că vorbește despre viața sa privată pentru că, poate povestea sa, este un exemplu pentru public de cum să nu treacă prin aceleași greșeli care ei i-au adus suferință.

