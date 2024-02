Mireasa sezonul 9. Conflict între Silviu și mama lui după eliminare: „Au avut alte interese”. Dezvăluiri la mare tensiune

Silviu nu și-ar fi dorit deloc să plece din competiție, iar aflarea veștii eliminării l-a cam dat peste cap după conflictul dintre el și mama lui care a urmat.

După vestea eliminării lui Silviu, care se afla în cursa de eliminare pentru că a încălcat regulamentul casei, fiind și cel care și-a exprimat dorința de plecare acasă, băiatul și mama lui s-au retras din grup și au purtat o discuție destul de tensionată în care, pe alocuri, și-au reproșat unele lucruri, iar pe de altă parte au discutat destul de încriptat și s-au ferit să dea nume.

În timpul galei când s-a aflat că Silviu va fi eliminat, mama lui s-a ridicat și a plecat împreună cu el în curte acolo unde au purtat o discuție destul de tensionată. Conversația a fost destul de încriptată, cei doi au ales să nu ofere foarte multe detalii. În schimb, doamna Carmen este de părere că Silviu a fost mai mult scos din competiție de către ceilalți și că și-a forțat totodată plecare când a spus că vrea să părăsească vila matrimonială. Doamna Carmen a spus că în casă „s-au făcut deja cumetrii”, lucru care a îngreunat comunicarea și găsirea unei soluții potrivite pentru toată lumea.

Silviu și Valentin au avut o ceartă. Scandalul s-a lăsat cu amenințări și cuvinte care nu pot fi reproduse la TV

Silviu și Valentin au avut o ceartă, la care s-a implicat și Alexandru. Scandalul s-a lăsat cu amenințări și cuvinte care nu pot fi reproduse la TV, motiv pentru care Simona Gherghe a anunțat o sancțiune gravă: „Nu ne amenințăm că ne batem, că cine știe ce se întâmplă afară. Amândoi ați făcut o chestie care nu are legătură cu emisiunea Mireasa și Alexandru v-a ținut isonul”.

Casa a votat care dintre cei trei băieți implicați în conflict să intre la cursa de eliminare. Cei mai mulți dintre concurenți l-au nominalizat pe Silviu, așa că el a intrat în cursa de eliminare.

Doamna Carmen și-ar fi dorit să rămână în casa Mireasa alături de fiul ei

Alianțele dintre Alexandru, Cristian și Valentin după cum a spus doamna Carmen ar fi fost destul de dăunătoare fiului ei: „Au venit să-și facă publicitate, doar atât am văzut!”

Doamna Carmen a spus în discuția purtată cu fiul său imediat după gală că ceilalți concurenți din casă ar fi făcut o coaliție împotriva lui Silviu, iar în platoul Mireasa - Capriciile Iubirii, emisiunea de la AntenaStars, i s-au cerut câteva argumente cu privire la acest lucru: „Nu am fost nedreptățiți, cât răspunderea civică. În momentul în care am dorit o discuție cu mamele să vorbească cu băieții, totuși ce se întâmplă, preventiv, că aceste agresiuni verbale și comportamentul impulsiv unul de la altul, am zis că acolo nu o să fie bine, trebuie să vorbim cu ei”. Doamna Carmen a spus că ea a vorbit cu fiul ei despre aceste conflicte și a spus că nu prea putea să le evite.

„Și credeți că l-au găsit pe el mai vulnerabil și mai ușor de scos din poveste?”, întreabă Gabriela Cristea. „Nu neapărat să-l scoată imediat, dar faptul că sunt obișnuiți probabil așa!”, a spus doamna Carmen.

„Am rezistat, am mai plâns. Am suferit pentru că este copilul meu și am văzut că nu pot să îl ajut. Mamele nu m-au ajutat să descoasem. N-am avut întâmpinare din partea lor!”