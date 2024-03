După ce mama Iulianei i-a adus acuzații grave, Liviu a vorbit cu Delia despre situația complicată.

În urmă cu două zile, mama Iulianei a făcut acuzații grave. Doamna Iulica a susținut că Liviu a fost violent, în repetate rânduri, cu fosta lui iubită. Ba mai mult, a punctat că băiatul ar fi renunțat la o relație când a fost acceptat la Mireasa.

Mama concurentei a mai adăugat că Liviu este un jucător, un profitor și a spus că i-ar fi zis Iulianei că lucrurile ar fi stat altfel între ei dacă afla din ce familie provine.

Cristina, presupusa fostă iubită a lui Liviu, a negat cele spuse, afirmând că a avut doar o cunoaștere cu Liviu și ea știa că el merge la Mireasa, nefiind o surpriză neplăcută, cum a afirmat mama Iulianei.

Ba mai mult, a spus că nu lucra la familia Iulianei când vorbea cu Liviu, acesta neștiind de jobul din pizzeria respectivă, care aparține fratelui lui Iuliana.

Înainte ca tânăra să clarifice lucrurile, Liviu a avut o discuție cu Delia pe terasa băieților.

Mireasa sezonul 9. Reacția la cald a lui Liviu după acuzațiile aduse de mama Iulianei. Ce i-a mărturisit Deliei

Liviu a încercat să-i dea cât mai multe detalii Deliei despre situația delicată.

”Nu mă așteptam. Adică mă așteptam să se nască povești de genul din cauza frustrărilor, dar chiar așa departe să se ducă cu niște chestii de genul. Nu e nimic adevărat. Dacă era adevărat sau într-un context de genul nu îi spuneam ei că am vorbit cu o fată de acolo. Nu există nicio conversație care să arate ceva. Nu am avut o relație.

Eu nu consider că am vorbit nimic rău cu nimeni. Adică eu cu fata aia am vorbit, nu am avut relație. Încă o chestie foarte tare, care pot să zic că m-a deranjat, restul ce a zis sunt foarte multe aberații, dar a umblat foarte mult la personalitatea mea, ca și cum eu aș fi un profitor. Eu am profitat de ea... Nu am vorbit mult cu fata respectivă.

Dacă aveam un trecut tumultos care să mă afecteze, să știu că sunt un bărbat rău, nu veneam aici. Să îți spun sincer, nu sunt curios ce se va întâmpla cu situația asta. Pe moment îți dai seama că m-a deranjat atitudinea. Nu am nimic de dat înapoi și nu am avut niciodată”, a zis Liviu.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

