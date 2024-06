Mireasa sezonul 9. Reacția lui Vlad după ce a aflat că intră în cursa de eliminare. Ce a spus la Capriciile iubirii concurentul

Vlad a intrat în cursa de eliminare, după ce Delia și Valentin l-au votat. Însă lucrul acesta l-a dezamăgit complet. Iată ce a spus!

Vlad a avut o primă reacție după ce a aflat că intră în cursa de eliminare și a vorbit deschis despre alegerea pe care Delia și Valentin au făcut-o.

Prima reacție a lui Vlad la Capricii despre cursa de eliminare. Ce a spus concurentul

Iată că dezamăgirea i s-a citit pe chip și în vorbe, după ce a aflat că intră în cursa spre eliminare. Prezent în platoul emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, Vlad și-a spus supărarea:

„Mă așteptam. Mi-am creat așteptări, dar am fost dezamăgit. M-am dezamăgit eu pe mine că am avut așteptări să nu plec. Doar cursa mea mă deranjează. Suntem într-o competiție! Nu sunt genul ăla de om. Cred că am deranjat pe toată lumea cu simpla mea prezență. Nu sunt atât de empatic cu oamenii, eu mă duc să ajut oamenii dacă pot. Nu am jignit pe nimeni, cine se simte, se simte”, a spus Vlad.

„Eu am fost subiectivă, Laura îmi este prietenă, nu am putut vota altfel. Chiar dacă știu că vor să se căsătorească, nu pot să-l votez pe Albert. Nu aș fi putut. Îmi sunt prieteni, nu pot. Eu pe Laura și Albert îi văd afară să avem o relație de prietenie”, a spus Delia.

„De când a intrat Vlad în casă eu sunt ținta lor la voturi. Cui pe cui se scoate!”, a spus Valentin.

