Paula și Alberto traversează împreună o perioadă mai dificilă, însă distanța dintre ei nu pare să le afecteze sentimentele. Chiar dacă nu mai locuiesc în aceeași casă, cei doi continuă să-și arate iubirea, iar întâlnirea de la Capriciile Iubirii a fost un prilej special pentru a sărbători două luni de relație.
Alberto, surpriză romantică pentru Paula, la două luni de relație
Alberto a pus la cale o surpriză romantică pentru logodnica sa și a avut grijă ca momentul să fie unul de neuitat. Concurentul a venit cu un buchet superb de flori, ciocolată și mai multe cadouri care au emoționat-o pe Paula.
Printre surprizele pregătite s-a numărat și un desert special, o prăjitură în formă de inimioară, decorată cu inițialele celor doi. Însă momentul cel mai emoționant a fost atunci când Alberto i-a oferit iubitei sale o bijuterie. Paula a primit o brățară delicată, cu motive florale, aleasă special pentru ea.
Vizibil emoționat, Alberto i-a explicat semnificația cadoului și i-a transmis încă o dată cât de importante sunt sentimentele pe care le are pentru ea.
„Este o brățară cu floricele și automat este o floare printre flori. Paula deja știe că o iubesc și, mai presus de toate, este femeia vieții mele și viitoarea mea soție”, a spus Alberto, în timp ce îi punea iubitei sale brățara la mână.
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Alberto, emoționat la aniversarea celor două luni de relație
Aniversarea celor două luni îi găsește pe Paula și Alberto în case diferite, însă acest lucru nu l-a împiedicat pe concurent să marcheze momentul așa cum se cuvine. Deși și-ar fi dorit, probabil, să fie alături de logodnica sa în fiecare zi, Alberto a încercat să compenseze distanța printr-un gest romantic.
Emoțiile și-au spus cuvântul în momentul în care a privit-o pe Paula bucurându-se de buchetul impresionant de trandafiri și de toate surprizele pregătite pentru ea.
„Mă simt îndurerat, sincer. Sunt și foarte emoționat”, a mărturisit Alberto.
Chiar dacă perioada pe care o traversează nu este lipsită de discuții și tensiuni, cei doi au demonstrat că își doresc să meargă mai departe împreună.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Alberto și Paula, în război cu ceilalți concurenți. De ce simt că toată casa este împotriva lor:„ Suntem foarte importan...