Alberto a pregătit o surpriză romantică pentru Paula, la două luni de relație. Ce cadouri i-a oferit concurentul și de ce s-a emoționat la Capriciile Iubirii?

Paula și Alberto traversează împreună o perioadă mai dificilă, însă distanța dintre ei nu pare să le afecteze sentimentele. Chiar dacă nu mai locuiesc în aceeași casă, cei doi continuă să-și arate iubirea, iar întâlnirea de la Capriciile Iubirii a fost un prilej special pentru a sărbători două luni de relație.

Alberto, surpriză romantică pentru Paula, la două luni de relație

Alberto a pus la cale o surpriză romantică pentru logodnica sa și a avut grijă ca momentul să fie unul de neuitat. Concurentul a venit cu un buchet superb de flori, ciocolată și mai multe cadouri care au emoționat-o pe Paula.

Printre surprizele pregătite s-a numărat și un desert special, o prăjitură în formă de inimioară, decorată cu inițialele celor doi. Însă momentul cel mai emoționant a fost atunci când Alberto i-a oferit iubitei sale o bijuterie. Paula a primit o brățară delicată, cu motive florale, aleasă special pentru ea.

Vizibil emoționat, Alberto i-a explicat semnificația cadoului și i-a transmis încă o dată cât de importante sunt sentimentele pe care le are pentru ea.

„Este o brățară cu floricele și automat este o floare printre flori. Paula deja știe că o iubesc și, mai presus de toate, este femeia vieții mele și viitoarea mea soție”, a spus Alberto, în timp ce îi punea iubitei sale brățara la mână.

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Alberto, emoționat la aniversarea celor două luni de relație

Aniversarea celor două luni îi găsește pe Paula și Alberto în case diferite, însă acest lucru nu l-a împiedicat pe concurent să marcheze momentul așa cum se cuvine. Deși și-ar fi dorit, probabil, să fie alături de logodnica sa în fiecare zi, Alberto a încercat să compenseze distanța printr-un gest romantic.

Emoțiile și-au spus cuvântul în momentul în care a privit-o pe Paula bucurându-se de buchetul impresionant de trandafiri și de toate surprizele pregătite pentru ea.

„Mă simt îndurerat, sincer. Sunt și foarte emoționat”, a mărturisit Alberto.

Chiar dacă perioada pe care o traversează nu este lipsită de discuții și tensiuni, cei doi au demonstrat că își doresc să meargă mai departe împreună.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.