Prietenia dintre Irina și Claudia, pusă la încercare la Mireasa. Cele două, schimb tensionat de replici: „Eu mi-am păstrat tabăra”

Irina și Claudia au început să se certe, cu toate că la un moment dat erau prietene. Ce s-a întâmplat între cele două.

Tensiunile continuă în casa Mireasa, iar de această dată, Irina și Claudia au ajuns să își reproșeze mai multe lucruri.

Prietenia dintre Irina și Claudia, pusă la încercare la Mireasa

Cele două concurente au purtat o discuție în contradictoriu, în care au readus în atenție neînțelegeri mai vechi, diferențe de atitudine și suspiciuni legate de apropierea dintre participanții la competiție.

Totul a pornit după ce Irina i-a atras atenția Claudiei că o simte schimbată în ultima perioadă și că ar fi nevoie să poarte o discuție serioasă. „Vezi că ești cam ciufută de la un timp și trebuie să stăm la o discuție”, i-a spus Irina, deschizând astfel un dialog care avea să scoată la iveală nemulțumirile dintre cele două.

În timpul conversației, Irina a făcut referire la o situație anterioară și la poziția pe care a ales să o păstreze în cadrul competiției. Aceasta a subliniat că nu și-a schimbat tabăra și că preferă să aștepte ca lucrurile să se clarifice de la sine.

„Eu mi-am păstrat aceeași tabără”, a afirmat Irina, sugerând că anumite lucruri petrecute în casă au determinat-o să își mențină punctul de vedere.

Irina și Claudia și-au reproșat lucruri din trecut. „Eu mi-am păstrat aceeași tabără”

De cealaltă parte, Claudia a ținut să precizeze că nu se consideră parte a vreunei tabere și că situația din competiție s-a schimbat de-a lungul timpului. Mai mult, aceasta a încercat să îi explice Irinei că discuția dintre ele ar trebui să rămână una personală, fără să fie influențată de relațiile cu ceilalți concurenți.

„Eu nu sunt pe nicio tabără”, a spus Claudia, încercând să își susțină poziția.

Un alt subiect care a alimentat discuția a fost apropierea Claudiei de anumite persoane din casă. Irina a mărturisit că a observat anumite gesturi și comportamente care i-au dat de gândit, însă a preferat să păstreze pentru ea concluziile.

Claudia, în schimb, i-a reproșat Irinei că reacționează prea intens în timpul conversațiilor și că se supără indiferent de ceea ce îi spune. „Ești foarte agitată, orice îți spun, ba te enervezi, ba te superi”, a afirmat aceasta.

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Irina nu a fost de acord cu observațiile Claudiei și a considerat că și ea are dreptul să își exprime punctul de vedere. Cele două au continuat să își explice pozițiile, fără să ajungă imediat la un numitor comun.

Spre finalul discuției, Claudia a ținut să sublinieze că Irina a fost singura concurentă din competiție pe care a considerat-o prietenă, în timp ce despre celelalte fete a spus că sunt doar colege.