Scandal cu jigniri dure între Ștefania și Anne-Mary! Cât de departe au putut să meargă cele două concurente, la Mireasa

Scandal cu jigniri dure, între Ștefania și Anne-Mary, în ediția din 27 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa! Descoperă ce s-a întâmplat între cele două concurente, de fapt!

Tensiunile au atins cote uriașe în casa Mireasa, show din programul TV al Antenei 1. Un scandal de proporții s-a iscat între Ștefania și Anne-Mary. Descoperă în rândurile de mai jos cât de departe au putut să meargă cele două concurente cu replicile dure.

Scandal cu jigniri dure între Ștefania și Anne-Mary! Cât de departe au putut să meargă cele dpuă concurente, la Mireasa

În ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, camerele de supraveghere din casă au surprins momentul în care un scandal de proporții s-a iscat între cele două concurente. Acestea s-au enervat atât de tare încât nu au mai ținut cont de nimic și au aruncat cu replici și jigniri, fără pic de reținere.

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Se pare că atitudinea Ștefaniei a enervat-o la culme pe Anne, mai ales după ce noua concurentă i-a spus că „a văzut-o pe TikTok cum face ca titirezul prin casă”. Acest detaliu a ieșit la iveală la Mireasa. Capriciile iubirii.

Ulterior, camerele de filmat din casa Mireasa au surprins-o pe Ștefania cum o jignește pe Anne-Mary, fără pic de reținere: „Râzi ca proasta, o să și-o ia în bot”.

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Anne-Mary a aflat și s-a enervat: „Mă mai amenință o dată!”. Tânăra nu s-a lăsat și a continuat să jignească și ea, dorind să arate faptul că nu se lasă intimidată de ceea ce a putut Ștefania să spună despre ea. Maria i-a fost alături și a stat de vorbă cu ea.

Concurenta nu și-a ascuns furia: „Să aibă curaj să se mai uite o dată la mine, în casa asta. Singură se exmatriculează! Mai bine tac, că de îmi dau drumul la gură, plânge până pleacă”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.