Momente de gelozie și reproșuri între Irina și Ronaldo! Descoperă ce s-a întâmplat între cei doi concurenți, de fapt.

La petrecerea de sâmbătă, atmosfera a fost atât de plăcută încât concurenții s-au distrat din plin. Totuși, un gest făcut de Ronaldo a făcut-o pe Irina să devină geloasă și să reacționeze! Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Irina, geloasă și nervoasă pe Ronaldo! L-a surprins dansând cu Ștefania și a reacționat! Ce a făcut tânărul

Atmosfera de petrecere a prins-o pe Ștefania în formă maximă! Faptul că împărțit ringul de dans cu Ronaldo a activat gelozia Irinei.

Sâmbătă, concurenții au avut parte de o petrecere pe cinste. La un moment dat, Ștefania, noua concurentă, părea că se simte extrem de bine în timp ce dansează alături de Irina. Totuși, la un moment dat, văzând că ritmul lor nu prea se sincronizează, tânăra a lăsat mâna Irinei și a luat-o pe cea a lui Ronaldo.

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Irina s-a simțit lăsate deoparte și s-a supărat. Andrei Beleuț a dansat o vreme cu ea, dar tânăra nu și-a putut ascunde supărarea, așa că s-a retras de pe ringul de dans.

La un moment dat, Ronaldo a observat că aceasta lipsește și a mers după ea, apoi i-a reproșat: „Pleci așa, fără să mă anunți și pe mine?”.

„Păi am văzut că dansai. Și nu cu ine”, a fost replica acidă dată de Irina.

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Întrei cei doi s-a născut un schimb de replici ce a scos la iveală și mai mult faptul că Irina a fost deranjată de faptul că iubitul ei a dansat cu Ștefania. Urmărrește clipul video de mai sus ca să afli detalii despre subiect.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.