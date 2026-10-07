, în ediția din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Situație complet neașteptată în ediția din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii! Au ieșit scântei între mame, după ce într-una dintre seri, doamna Carmen a răbufnit din cauză că a fost deranjată și nu a putut dormi. Doamna Elena a ajuns chiar la jigniri și replici dure s-au aruncat între doamna Carmen și doamna Flori.

Scandal de proporții, cu jigniri și replici dure, între mamele din casa Mireasa! Ce au putut să își spună, fără pic de reținere

La Mireasa. Capriciile iubirii, doaman Carmen s-a enervat din cauza faptului că era gălăgie noaptea în casă și nu putea dormi:

„Băi, dar nu mai termină fetele astea odată cu nechezatul ăsta? Chiar nu pot să dorm în noaptea asta cu nechezatul ăsta”, a zis femeia.

Citește și: Valentin și Claudia se confruntă cu o situație complicată, după ce s-au declarat într-o cunoaștere, la Mireasa! Ce se întâmplă

Supărată, femeia s-a dat jos din pat și a mers să rezolve singură problema. A coborât scările și a plecat în recunoaștere, să vadă cine sunt „vinovații”. Ulterior, Claudia a discutat cu femeia, însă lucrurile în loc să se liniștească, parcă mai tare s-au complicat.

Astfel, în ediția din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, un adevărat scandal s-a iscat între mame, în urma incidentului petrecut noaptea.

„Cine nu vă suportă, doamna Carmen? Că eu vreau să știu”, a zis Simona Gherghe.

„Se știu ele. Am avut mai devreme o discuție cu doamna Flori, afirmă niște lucruri, apoi nu le mai recunoaște. Le întoarce, le sucește, le dă după cireș, le ia pe la Ploiești, pe la Constanța și uite așa ne învârtește pe toți”, a spus doamna Carmen, extrem de supărată.

„Tu ai ceva cu mine”, a fost reproșul făcut de doamna Flori.

Ceea ce inițial părea un simplu schimb acid de replici s-a transformat într-un scandal de proporții, cu reproșuri, acuzații și replici dure. La un moment dat, doamna Elena a recurs chiar și la jigniri, lucru criticat de Simona Gherghe.

Cât de departe s-a ajuns și ce au ajuns să își spună mamele din casa Mireas, fără pic de reținere? Descoperă totul în clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.