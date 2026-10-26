Scandal între Maria și Anne Mary, la Mireasa! De la ce a pornit cearta dintre cele două

Maria și Anne Mary s-au certat la Mireasa, după o activitate cu bilețele care a creat tensiuni între concurenți. Ce a deranjat-o pe Maria.

Tensiuni între Maria și Anne Mary de la Mireasa! O activitate cu bilețele a dus la un conflict între cele două concurente, după ce Maria s-a simțit dezamăgită de atitudinea prietenei sale. În emisiunea „Mireasa – Direct din culise”, Maria a explicat de la ce a pornit cearta și de ce a fost atât de supărată pe Anne Mary.

De la ce a pornit cearta dintre Maria și Anne Mary

Cearta dintre cele două a început în timpul unei activități în care concurenții puteau câștiga unul dintre cele trei premii: o întâlnire la jacuzzi, o noapte petrecută alături de partener sau două ore în care ușile casei urmau să fie deschise duminică.

În acest context, Radu și Alexandra au primit posibilitatea de a petrece o noapte împreună. Cei doi nu au fost de acord să accepte premiul și au vrut să îl ofere mai departe Mariei și lui Adrian. Potrivit Mariei, ceilalți concurenți au fost de acord cu această decizie. Situația s-a complicat însă în momentul în care Anne Mary a ieșit afară și nu a vrut să revină pentru a-și da acordul.

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Maria a mărturisit că a fost deranjată de atitudinea celei pe care o considera prietenă.

Maria i-a spus lui Anne Mary că prietenia lor s-ar putea încheia

Discuția dintre cele două concurente a devenit și mai tensionată. Maria a recunoscut că s-a enervat și că, la un moment dat, nu a mai vrut să comunice cu Anne Mary.

Reacția lui Anne Mary a deranjat-o și mai mult pe Maria

Deși a fost foarte supărată, Maria a povestit că lucrurile nu au rămas complet nerezolvate. La un moment dat, Anne Mary a venit să vorbească cu ea, iar cele două au încercat să lămurească situația.

„Ea a venit, m-a luat, a discutat cu mine, am înțeles puțin ce a vrut să facă și ce s-a întâmplat, dar nu cred că trebuia să se răzbune pe noi toți și mai ales pe mine”, a mai spus Maria la Mireasa – Direct din culise.

Rămâne de văzut dacă cele două vor reuși să treacă peste acest moment și să își repare prietenia.

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