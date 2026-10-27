În gala de vineri, Andrei Beleuț și Radu au fost la un pas de a fi eliminați

În gala de vineri, Andrei Beleuț și Radu au fost la un pas de a fi eliminați din emisiunea Mireasa, show din programul TV al Antenei 1. Ulterior, între cei doi cocurenți s-a iscat un scandal de proporții, cu replici acide, jigniri și acuzații dure.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat între cei doi concurenți în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Scandal uriaș între Beleuț și Radu, la Mireasa! Cei doi concurenți au răbufnit și au trecut la jigniri. Ce acuzații s-au făcut

Tensiunile de după gala de vineri persistă în casa băieților, unde Andrei Beleuț s-a aflat în continuare în conflict cu ceilalți.

„Ai tremurat, s-a văzut, ai tremurat!”, a zis Andrei Beleuț către Radu.

„S-a văzut falsitatea ta, acum te știe lumea. Te-a văzut lumea, cu falsitatea. Ești fals și aici, ești fals și afară (...). La Survivor nu ai rezistat”, a reacționat Radu imediat.

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„Tu nu ai fi rezistat! Și o să mă mai duc și la altele”, a spus Beleuț.

„Du-te, că astea sunt viața ta”, a zis Radu.

Replicile dure, intimidările, tachinările și jignirile au continuat între cei doi și, la un moment dat, una dintre acuzațiile aduse la adresa lui Beleuț a fost aceea că s-ar fi apropiat de Anne-Mary doar pentru a convinge publicul să îl lase în continuare în competiție, iar Radu a avut și câteva dovezi în acest sens. Beleuț s-a apărat, însă se pare că și alți concurenți din casa Mireasa sunt de aceeași părere cu Radu. Urmărește clipul video de mai sus, din ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, ca să vezi ce argumente a prezentat Radu pentru acuzațiile de falsitate pe care i le aduce lui Andrei Beleuț.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.