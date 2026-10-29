Doamna Carmen de la Mireasa a pus punctul pe „i”! Aceasta a dezvăluit că, în opinia ei, Anne-Mary are sentimente pentru Andrei Beleuț, însă nu vrea să recunoască. Concurentul a făcut și el o declarație în acest sens, iar mai jos, veți descoperi exact ce a spus!

Sentimente ascunse la Mireasa? Doamna Carmen este convinsă că Anne-Mary îl place pe Andrei Beleuț, dar nu vrea să recunoască | Captură Antena Stars

Mireasa este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite emisiuni TV de la noi din țară. Tineri de peste tot de prin țară pășesc în casă pentru a-și întâlni jumătatea și, desigur, a-și întemeia o familie.

Doi dintre concurenții acestui sezon sunt Andrei Beleuț și Anne-Mary. Aceștia au avut în ultima vreme o interacțiune, declarându-se inclusiv într-o cunoaștere. Lucrurile nu au evoluat în vederea unei relații amoroase, motiv pentru care au pus punct cunoașterii.

Anne-Mary, în vizorul doamnei Carmen de la Mireasa! Concurenta îl place pe Andrei Beleuț în secret?

În ediția de miercuri a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, doamna Carmen a făcut mărturisiri impresionante. Acesta este de părere că Anne-Mary îl place pe Andreu Beleuț, însă nu ar vrea să recunoască.

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Doamna Carmen a declarat că și-a dori ca tânăra să își asume acest lucru, fiindcă, din punctul ei de vedere, este absolut evident.

Doamna Carmen a ajuns la această concluzie, după ce a discutat cu Anne-Mary. Șatena a fost deranjată de faptul că Andrei Beleuț a lăsat-o baltă pentru a o ajuta pe noua concurentă, Anastasia.

Cum a reacționat Andrei Beleuț

Întrebat cum comentează declarațiile doamnei Carmen, Andrei Beleuț a afirmat că Anne-Mary a avut o șansă atunci când între ei a existat o apropiere.

Totodată, concurentul a lăsat de înțeles că sentimentele sale pentru fosta iubită a lui Radu s-ar fi stins.

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