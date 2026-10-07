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Simona Gherghe a răbufnit în direct, la Mireasa! Ce a revoltat-o pe prezentatoare: „Este a doua oară în istoria emisiunii”

Simona Gherghe a fost revoltată și a răbufnit, în ediția din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Descoperă ce anume a enervat-o la culme pe îndrăgita prezentatoare.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 16:11 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 16:58
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Simona Gherghe și-a pierdut răbdarea și a răbufnit chiar în timpul emisiunii Mireasa din data de 7 octombrie 2026, show din programul TV al Antenei 1. Îndrăgita prezentatoare a făcut un gest pentru a doua oară în istoria emisiunii. Descoperă în rândurile de mai jos ce a revoltat-o.

Simona Gherghe a răbufnit în direct, la Mireasa! Ce a revoltat-o pe prezentatoare, în ediția din 7 octombrie 2026

În ediția din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, atunci când s-a discutat despre lista de sarcini din casă, Simona Gherghe a răbufnit în direct și nu s-a ferit să arate ce anume a revoltat-o.

Se pare că aceasta a fost dezamăgită și deranjată de faptul că fetele din sezonul 14 nu au apucat să strângă nici până miercuri paharele pe care le-au folosit la petrecerea de sâmbătă. În plus, murdăria din casă a fost ignorată timp de mai multe zile.

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„Acum, pe bune, uitați care e treaba! Este a doua oară când fac chestia asta în istoria emisiunii Mireasa! Îmi e rușine că o fac, dar vreau să vă spun un lucru: arată rău casa. Am venit luni, am venit marți, am venit și azi...Am zis că vin azi și, dacă nu e rezolvată problema, eu vin și spun, pentru că nu este în regulă. Imaginile acestea sunt de sâmbătă, din living. Și nu e doar atât, și noroiul acela e tot al vostru. Oameni buni, credeți-mă că nu...Așa e de luni! M-am întrebat ce s-a întâmplat aici. Vin marți, la fel.

Azi, la promo, paharele acelea de la petrecerea de sâmbătă sunt încă acolo. E a doua oară în istoria emisiunii când arăt așa ceva și vă atrag atenția public pentru că nu este în regulă. Casa arată rău. Dincolo de tot ce se întâmplă, de războaiele astea între voi, cred că trevuie să aveți o chestie care ține de cum vă gestionați voi igiena, nu doar fizică, ci și mental. Într-o casă care arată așa nu are cum să fie bine”, a răbufnit Simona Gherghe, revoltată fiind de cele descoperite în casa Mireasa.

„Mi se pare foarte greu, nu se organizează. Sunt certuri din prima săptămână la fete. Voi încercați să vă organizați, dar aveți aceeași discuție. Nu înțeleg. Cred că lupta alfa se dă în casa fetelor”, a fost de părere Valentin.

„Da, se vorbește de intrigi, de poli de putere, dar până să ajungem la intrigi și poli de putere, hai un pic să măturăm și să dăm cu un mop”, a mai zis Simona Gherghe.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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