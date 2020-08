Simona Gherghe va prezenta reality show-ul matrimonial „Mireasa” de la Antena 1

Telespectatorii o vor putea urmări la cârma celui mai iubit reality show matrimonial, Mireasa, de la Antena 1, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00 şi sâmbăta de la 13:30.

Simona Gherghe va prezenta emisiunea Mireasa de la Antena 1

„Întoarcerea mea pe sticlă vine după o pauză de aproape un an şi jumătate, timp în care am fost alături de copiii mei, Ana şi Vlad. Acum sunt măricei, aşa că e momentul să revin pe un interval (14.00 - 16.00) care îmi permite să fiu, în continuare, o mamă extrem de implicată în viaţa copiilor mei. Iar revenirea o fac in stilul meu: cu un gen de program de televiziune pe care nu l-am mai făcut, în cei 18 ani de televiziune. N-am în portofoliu niciun reality-show. Acum mai puţin de un an, când colegii mei mi-au propus noua Mireasa, am spus că nu sunt pregătită să mă întorc, pentru că Vlad, mezinul meu, avea doar câteva luni şi, deci, mult mai multă nevoie de mine. Iată-ma, acum, la cârma acestei emisii care, cu siguranţă, mă va scoate din zona de confort!”, mărturiseşte Simona Gherghe.

