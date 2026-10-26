Ștefania și Alberto au fost trimiși în cursa de eliminare la Mireasa, după conflictele din casă. Ce le-a reproșat Simona Gherghe și ce mesaj le-a transmis susținătorilor.

Tensiunile continuă în casa Mireasa! Ștefania și Alberto au fost sancționați și trimiși în cursa de eliminare pentru limbaj injurios și amenințări. Simona Gherghe a anunțat decizia și a avut un mesaj ferm pentru cei doi concurenți, dar și pentru susținătorii lui Alberto.

Ștefania și Alberto, în cursa de eliminare la Mireasa! Anunțul făcut de Simona Gherghe

În ediția de astăzi, 26 octombrie, a emisiunii Mireasa, Ștefania și Alberto au fost trimiși în cursa de eliminare.

Măsura a venit după conflictele în care au fost implicați cei doi concurenți. În cazul Ștefaniei, situația a pornit de la tensiunile cu Anne Mary, iar în cazul lui Alberto, de la conflictul cu Andrei Beleuț.

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Simona Gherghe a anunțat sancțiunea fără să lase loc de interpretări.

Decizia îi pune pe amândoi într-o situație dificilă. Pentru Ștefania, miza este cu atât mai mare cu cât se află în competiție de numai patru zile.

Ce mesaj i-a transmis Simona Gherghe lui Alberto

Simona Gherghe a vorbit apoi despre susținerea de care Alberto se bucură din partea publicului și i-a îndemnat pe cei care îl votează să fie atenți la comportamentul pe care îl încurajează.

Ce urmează pentru Ștefania și Alberto la Mireasa

După anunțul făcut de Simona Gherghe, Ștefania și Alberto trebuie să facă față consecințelor conflictelor în care au fost implicați.

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