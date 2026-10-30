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Tensiuni între Anastasia și Anne-Mary la Mireasa. Cele două concurente au avut un schimb dur de replici: „Încearcă să mă amenințe”

Deși Anastasia a intrat recent în casa Mireasa, tensiunile au început deja să apară. Cu Anne-Mary s-a certat pentru prima oară.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 14:21 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 14:56
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Tensiunile cresc în casa Mireasa, iar relațiile dintre concurenți devin tot mai complicate. De această dată, în centrul atenției se află Anne Mary și Anastasia, care au ajuns în conflict după ce și-au exprimat părerile despre intențiile și comportamentul celeilalte.

Tensiuni între Anastasia și Anne-Mary la Mireasa

Anastasia nu pare deloc convinsă de sinceritatea lui Anne Mary și consideră că aceasta nu ar fi alegerea potrivită pentru Claudio, noul concurent al emisiunii.

Apariția lui Claudio a schimbat dinamica din casa Mireasa, iar interesul pentru noul concurent a dat naștere unor discuții și opinii diferite. În acest context, Anastasia și-a exprimat rezervele în ceea ce o privește pe Anne Mary, punând sub semnul întrebării autenticitatea comportamentului acesteia.

Anastasia nu are încredere în Anne Mary. Ce părere are despre apropierea ei de Claudio?

Anastasia este de părere că Anne Mary nu este pe deplin sinceră și o consideră o persoană falsă. Mai mult decât atât, concurenta nu crede că aceasta este potrivită pentru Claudio, noul băiat intrat în competiție.

Opinia Anastasiei ar putea alimenta și mai mult tensiunile dintre cele două concurente, mai ales în condițiile în care relațiile și apropierile din casă sunt atent urmărite de ceilalți participanți.

Vom vedea dacă Anne Mary va reacționa la acuzațiile Anastasiei și dacă cele două vor reuși să își clarifice diferențele de opinie. De asemenea, evoluția apropierii dintre Anne Mary și Claudio ar putea schimba felul în care concurenții privesc această situație.

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Pentru moment, Anastasia pare să aibă o părere clară despre Anne Mary și despre compatibilitatea acesteia cu noul concurent. Dacă suspiciunile sale se vor confirma sau dacă lucrurile vor lua o altă întorsătură, rămâne de văzut în edițiile următoare ale emisiunii Mireasa.

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