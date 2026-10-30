Descoperă ce mesaj plin de semnificație a transmis Connie Preda, la scurt timp după ce a fost eliminată de pe Drumul Mătăsii, la Asia Express. Un detaliu a atras imediat atenția fanilor săi.

Connie Preda și Maurice Munteanu au format una dintre cele mai apreciat, puternice și îndrăgite echipe de la Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1. După o cursă de eliminare dificilă și palpitantă, mătasea celor doi a fost roșie și au părăsit competiția. La scurt timp după, Connie Preda a transmis un mesaj înduioșător și plin de semnificație. Descoperă în rândurile de mai jos ce detaliu a atras atenția urmăritorilor săi.

Mesajul plin de semnificație transmis de Connie Preda, după eliminarea de la Asia Express! Detaliul ce i-a uimit pe mulți

În ediția din 28 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, după o cursă extrem de lungă și solicitantă, Connie Preda și Maurice Munteanu au ajuns ultimii la Irina Fodor. Aceasta a deschis cryptexul și nu mică a fost dezamăgirea tuturor atunci când a ieșit la iveală faptul că eșarfa a fost roșie.

La scurt timp după ce aventura lor din China s-a încheiat, Connie Preda a publicat pe pagina sa oficială de Instagram un mesaj plin de semnificație.

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„Cateva fotografii cu M, cu reporterul nostru @ana.maria.creanga si LPA-ul din Uzbekistan @cloudnvy , doi dintre oamenii minunati din spatele camerelor, de care ne leaga atatea amintiri, rasete si complicitati. 🌈

Multumesc, @americaexpressromania @maurice_munteanu pentru aceasta minunata aventura si pentru oamenii pe care am avut bucuria sa-i cunosc!

Iar voua, celor care ne-ati urmarit, va multumesc pentru avalansa de mesaje minunate. Recunosc ca nu ma asteptam la atata caldura si afectiune si ma coplesiti in cel mai frumos fel! ❤️ 📸 @ana.maria.creanga 💕”, a fost mesajul surprinzător publicat de Connie Preda pe pagina sa de Instagram.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care i-au transmis mesaje. Surprinzător sau nu, printe aceștia s-a numărat și o fostă concurentă a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11.

Este vorba despre Luna Morgaciova, care a fost concurentă în echipa gri în cel de-al unsprezecelea sezon al reality show-ului Chefi la cuțite.

„Ați fost minunați și foarte norocoși să aveți one of the dopest reporters in the world! 🩵🩵🩵 Felicitări! 💕🧸✨”, a scris aceasta.

Pentru cei care nu își amintesc, Luna Morgaciova este artist vizual și designer vestimentar. A studiat Arte Experimentale și design vestimentar în Olana și este cunoscută în lumea modei, acolo unde și Connie Preda este un nume celebru.

Connie Preda și Maurice Munteanu la Asia Express